Алексей ПушковФото: Илья Питалев / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.

«В Китае считают: мир после пандемии будут формировать США, Китай и Россия. Да, этот большой треугольник будет играть решающую роль. Но США придётся отказаться от претензий на мировую гегемонию», — написал Пушков. По его словам, американская элита к этому не готова. «Пандемия подтвердила: эта гегемония уходит в прошлое», — заключил он.

Так сенатор ответил на заметку издания The South China Morning Post о том, что миропорядок после коронавируса будут строить США, Россия и Китай.

Ранее в марте Пушков прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Россия якобы распространяет дезинформацию об эпидемии коронавируса. «Если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», — заявил Пушков.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше тысячи человек излечились, 120 человек умерли. США занимают первое место по количеству инфицированных (529,7 тысячи). 20,6 тысячи в Соединенных Штатах умерли, еще 32 тысячи излечились. Всего в мире насчитывается почти 1,8 миллиона случаев заражения.