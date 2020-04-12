Вербное воскресенье, история, что нельзя делать 12 апреля, традиции

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Теперь я видел все: Вера Брежнева показала шестой палец на ноге (ФОТО)
Певицу, переборщившую с фотошопом, подняли на смех в Сети. Певица Вера Брежнева настолько переусердствовала с фотошопом в желании быть неотразимой что «отрастила»...
«Важность всей истории»: парад Победы может быть перенесен
close Танк Т-34-85 и бронеавтомобили «Тигр» во время военного парада Победы на Красной… Танк Т-34-85 и бронеавтомобили «Тигр» во время военного парада Победы на Красной площади,...
Ясновидящая о Пригожине и Валерии: «Счастье, что они живут в большом доме и могут...
Share Tweet Share Share Email CommentsИосиф Пригожин удивил поклонников своим последним интервью. Во время этой беседы продюсер заявил, что из-за режима самоизоляции им с...
Где и сколько заболевших коронавирусной инфекцией в России на 8 апреля 2020 года?
Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что около 185 тысяч граждан остаются под медицинским наблюдением на территории Российской Федерации из-за подозрения на заражение COVID-19. Кроме того,...
Драпировка мавзолея Ленина — Идиотизм и шизофрения
Доктор исторических наук Юрий Николаевич Жуков, главный научный сотрудник Института российской истории РАН, член диссертационного совета ИРИ РАН, действительный член Русского географического общества. Основной...