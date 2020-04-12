Будет ли учебный год завершен досрочно в России, до какого числа

Заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк на пресс-конференции заявил, что регионы и школы должны сами решить вопрос о досрочном завершении учебного года.

Досрочное завершение учебного года — свежие данные

По словам Виктора Басюка, разъяснения Минпросвещения [рекомендации регионам, которые, помимо прочего, допускают досрочное завершение учебного года для 1-8 классов в случае неблагоприятной эпидситуации] были сделаны по итогам анализа запросов, поступивших на горячую линию. Чаще всего на ее звонят родители. «Для того, чтобы сегодня в образовательном процессе чувствовали себя комфортно все, мы попытались подготовить эти разъяснения в расширенном формате», — пояснил замминистра.

Он напомнил, что на основании ст.28 закона «Об образовании в РФ» школа имеет автономию для принятия решений по организации образовательного процесса. «Поэтому мы дали возможность выбрать различные варианты для каждой образовательной организации, согласовать их со своим учредителем, с министерством образования своего региона и определиться, как школа будет заканчивать учебный год», — сказал Виктор Басюк.

При этом он обратил особое внимание на то, что «в разъяснениях Министерства просвещения о досрочном полном завершении учебного года речи не идет».

«Мы предлагаем школам определиться, выбрать свой индивидуальный вариант — они могут быть абсолютно различными, и в течение ближайших дней решить, как каждая образовательная организация будет заканчивать этот учебный год, и информировать об этом региональные и федеральное министерства», — повторил замглавы ведомства.

При этом, по словам замминистра, особого внимания требуют старшеклассники — как ученики выпускных 9-го и 11-го классов, так и десятиклассники.

Напомним, все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса Covid-2019. Негосударственным вузам также рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы России также ушли на каникулы из-за распространения коронавируса. С 30 марта школы Петербурга будут переведены на дистанционное обучение. Сроки вступительных экзаменов в университеты России перенесут из-за пандемии коронавируса. Они могут быть отложены на две-четыре недели, что также связано с переносом сроков сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Позже также стало известно, что в 2020 году ОГЭ будут сдавать только по очным предметам.

Министерство просвещения России считает приоритетным завершить учебный год 2019-2020 в установленные сроки, однако не исключает, что школьникам придется учиться летом — все зависит от ситуации с распространением коронавируса в стране. А «Яндекс» запустил бесплатную онлайн-школу для всех детей, ушедших на карантин из-за пандемии.