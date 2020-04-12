Участники «Битвы экстрасенсов» Артемий и Владимир Никара показали новое жилье

Братья Артемий и Владимир Никара, принимавшие участие в 19 сезоне «Битвы экстрасенсов» купили жилье в родном Нижнем Новгороде. «СтарХит» стал первым, кому маги показали новые квартиры, каждая из которых стоит чуть более двух миллионов рублей.

Правда, братья пока не знают, когда могут справлять новоселье: из-за строгих мер, вызванных вспышкой коронавируса, они пока не могут начать обустройство комнат. «Пришлось отложить ремонт до лучших времен, — поделился Артемий. — Но главное, что нам с братом удалось осуществить давнюю мечту — приобрести две студии в центральном районе нашего города. По площади они небольшие, конечно, — по 30 квадратных метров каждая. Ну а что еще нужно для одного человека. Главное, теперь есть свое жилье!»

Ключи от квартир экстрасенсы должны были получить еще в марте, но, по их словам, процесс несколько затянулся из-за компании застройщика. «Из-за халатности сотрудницы офиса на наше время для просмотра квартир поставили других дольщиков. Обидно… На следующий день как раз объявили о самоизоляции», — продолжил Артемий.

Маги с нетерпением ждут окончания пандемии. «СтарХит» поинтересовался, когда это наконец-то произойдет, и весь мир вздохнет с облегчением. «Есть большая вероятность, что карантин продлится до середины мая. Все более менее успокоится ближе к сентябрю, будет штиль в обществе. Прирост начнется гораздо позже. Нам всем нужно пережить это нелегкое время. Берегите себя и своих близких!» — подчеркнул Артемий.

Напомним, братья Никара прославились после того, как приняли участие в популярном шоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. У этой славы есть обратная сторона: Артемий и Владимир столкнулись с завистью коллеги — черной ведьмой, имени которой они принципиально не хотят упоминать. Женщина стала делать все, чтобы лишить магов чудодейственных сил.

«Она из-за зависти закрыла нам видение и сделала воздействие на то, чтобы мы не прошли отборочные туры, желая нам никогда не оказаться в проекте. Ведьма хотела, чтобы ее дочь прошла на «Битву экстрасенсов», но у ее наследницы это не получалось. Очень вовремя на помощь к нам пришел наш друг, который вовремя предупредил нас и помог снять воздействие на смерть», — признавался один из магов.

Благо, все закончилось хорошо, несмотря на то, что Никара уже начали испытывать проблемы со здоровьем. «У нас хорошая родовая защита и сильная двойная энергетика. Закон бумеранга никто не отменял. Все, что она нам пожелала, отразится на ней в двойном размере», — отметили экстрасенсы.

Фото: личный архив