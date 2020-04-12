Аркадий Укупник извинился перед Лещенко за слова о «заражении» Надежды Бабкиной

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Отечественный поп-исполнитель, композитор и музыкант Аркадий Укупник извинился перед Львом Лещенко за слова о «заражении» Надежды Бабкиной. Певец признал ошибку и назвал себя «паникёром». Аркадий Укупник, ранее заявивший, что Бабкина «заразилась коронавирусом» после контакта с Лещенко, говорит, что поверил непроверенным слухам. Поэтому певец извиняется перед коллегой за несправедливое обвинение, спровоцированное «паническими настроениями» из-за ситуации с распространением COVID-19.

Напомним, Аркадий Укупник ранее говорил, что Надежда Бабкина «заразилась» от Лещенко, мэтр российской эстрады позже назвал это заявление «ересью», так как он не контактировал с коллегой уже давно. Более того, по словам Льва Валерьяновича, из его окружения никто не был заражён, поэтому обвинения в его адрес беспочвенны.

Укупник также признавался, что от него даже соседи, когда он выгуливает собаку. Причиной он назвал участие в съёмках шоу Малахова с Лещенко, у которого впоследствии подтвердился коронавирус.