Филипп Киркоров обратился к поклонникам и сообщил о переносе концертов

Эстрадный певец Филипп Киркоров обратился к своим поклонникам и сообщил о переносе всех своих концертов. Он также отметил, что непременно встретится с фанатами и отыграет запланированные мероприятия. Филипп Киркоров, как и другие представители отечественного шоубиза, временно прекратил свои гастроли из-за пандемии коронавируса. Певец призвал всех граждан оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Он также рассказал, что ему было очень приятно получить столько отдачи от поклонников, которые с нетерпением ждут его концертов в своём городе. Фанаты начали присылать своему кумиру видеозаписи и фотографии, на которых отмечали досадное разочарование из-за отмены концертов. Некоторые поклонницы даже отметили, что не видели исполнителя больше пяти лет и теперь им придётся ждать минимум до осени.

В комментариях к своей публикации Филипп Киркоров написал, что не бывает встреч без расставаний. Музыкант поблагодарил всех за поддержку и тепло. «Скучаю по концертам и встречам со зрителями. Мы обязательно увидимся!», – отметил Киркоров в обращении.

Скучаю по концертам и встречам со зрителями… Спасибо моим поклонникам за понимание, поддержку и тепло. Мы обязательно увидимся! А сейчас главное – оставайтесь дома!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Отправляю лучи счастья всем, всем поклонникам Планеты Земля!🌍🌏🌎

