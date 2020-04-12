Share Tweet Share Share Email Comments

Фото: пресс-служба мэрии Москвы / РИА Новости

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом: в Новосибирской области за последние сутки заразились десять человек, также пять новых случаев выявили в Алтайском крае.

Как сообщил оперштаб Новосибирской области на странице во «ВКонтакте», общее число зараженных в регионе достигло 38. Среди десяти заразившихся семь случаев — у мужчин, три — у женщин. «Семь случаев — контакты с инфицированными пациентами, выявленными раньше. Два человека никуда не выезжали и с ранее выявленными пациентами не контактировали», — уточняется в сообщении. Всего в инфекционную городскую больницу госпитализирован 81 пациент с подозрением на коронавирусную инфекцию. В детской больнице № 3 находятся 23 ребенка с подозрением на COVID-19.

В Алтайском крае, по данным местного правительства на утро 12 апреля, общее число заразившихся достигло 34. Сообщается, что среди них три ребенка. Всего в крае под наблюдением врачей находятся 895 человек.

По последним данным, в России зафиксировано более 13,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Свыше тысячи человек излечились, 120 человек умерли. Первое место по количеству инфицированных занимают США занимают (529,7 тысячи). Всего в мире насчитывается почти 1,8 миллиона случаев заражения.