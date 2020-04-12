После комы Надежда Бабкина не может разговаривать

Вот уже несколько дней певица Надежда Бабкина находится в частном медицинском центре с двусторонней пневмонией. Болезнь так сильно поразила легкие певицы, что на этой неделе медикам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Без сознания пациентка провела, по меньшей мере, четверо суток. Сегодня, к счастью, ее состояние улучшилось, и врачи вывели артистку из комы.

Самочувствие Надежды Бабкиной

— Она все еще находится в реанимации, — сообщила звездный диетолог и близкая подруга Бабкиной Маргарита Королева. — Конечно, она еще очень слаба, даже не может разговаривать. К ней допускаются только главный врач и медицинский персонал, даже родственникам запрещено пока навещать. Поэтому всем нам сейчас нужно мысленно пожелать Надежде Георгиевне скорейшего выздоровлен

Ранее о состоянии певицы рассказала ее подруга, народная артистка России Клара Новикова. По ее утверждению, Бабкина чувствует себя хорошо. Как считает Новикова, исполнительница могла простудиться во время разнообразных мероприятий, которые посещала в последнее время. Она уточнила, что Бабкина праздновала свой юбилей, кроме того, у нее были съемки на телевидении.

О госпитализации Бабкиной стало известно 6 апреля. Сейчас она находится в одной из частных клиник в Москве. У артистки диагностировали пневмонию. При этом, как уточняется, она сдавала анализ на коронавирус, но он оказался отрицательным, хотя картина заболевания, по данным прессы, очень похожа на ту, которую вызывает эта инфекция. Представитель Бабкиной опроверг слухи о том, что она заразилась коронавирусом.

Надежда Бабкина — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, телеведущая, политический и общественный деятель, а также основатель и художественный руководитель вокального ансамбля «Русская песня».