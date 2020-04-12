12 апреля отмечается несколько церковных праздников

Вербное воскресенье (церковное название – Вход Господень в Иерусалим) – великий двунадесятый православный праздник. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его мученических страданий и смерти. В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими в доме иконы.

Какой православный праздник сегодня, 12.04.2020

Вербное воскресенье в 2020 году отмечается 12 апреля. Дата каждый год меняется в зависимости от дня празднования Пасхи. Праздник отмечается за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста.

Название праздника Вербное воскресенье произошло от обычая освящать в этот день в церкви ветки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми иудеи приветствовали Иисуса в Иерусалиме. В России пальмы не растут, поэтому их заменили вербовыми ветками. Верба – первое растение, которое расцветает весной. Она олицетворяет пробуждение природы после зимнего сна и возрождение новой жизни.

Праздник Вход Господень в Иерусалим установила христианская церковь в Иерусалиме в IV веке. На Руси он возник в X веке и получил название Вербное воскресенье.

Праздник посвящен торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим перед Пасхой в 33 году. После того, как Христос воскресил Лазаря из Вифании, слухи о Нем распространились по многим городам. Он въехал в Иерусалим на осле в сопровождении апостолов. По традиции те, кто въезжал в город на коне, несли войну, а въезжавшие на осле – мир. Иудеи увидели в Иисусе нового правителя – царя. Они осыпали путь Христа цветами, пальмовыми ветвями, клали у его ног одежду. Но Господь шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть во имя искупления грехов человечества. Спустя пять дней эта же толпа кричала: «Распни Его…!».

Существует языческая версия происхождения Вербного воскресенья, согласно которой прообразом праздника стало древнеславянское торжество Вербохлест. Оно было посвящено плодородию, живучести и силе воли, которые отождествляла верба. В этот день устраивались массовые гуляния. Парни в шуточной форме хлестали девушек вербой. Считалось, что такой ритуал способствует продолжению рода и появлению здоровых и сильных наследников. Также в этот день били вербовыми прутиками домашних животных, чтобы они росли здоровыми.

Верующие люди готовятся к Вербному воскресенью заблаговременно. За несколько дней до праздника они срезают молодые веточки вербы, заносят их в дом и ставят в воду, чтобы они распустились. Выбирать стоит неиспорченные деревья, где нет дупл, сломанных или засохших побегов. Не рекомендуется использовать вербу, которая растет возле кладбища или водоемов. Согласно поверью, на ней может отдыхать нечистая сила.

Празднование Вербного воскресенья начинается в субботу вечером. В церквях проходит всенощное бдение. На богослужении священники читают Евангелие, 50 псалом и окропляют вербовые прутики святой водой. Прихожане стоят с веточками и зажженными свечами до конца службы. В воскресенье проводится Литургия Иоанна Златоуста и снова проходит освящение вербы.

Освященные ветки люди приносят домой и кладут возле икон. Существует традиция хлестания ими детей и взрослых членов семьи, приговаривая при этом: «Не я бью, верба бьет!» или «Верба хлест, бей до слез!». Люди верят, что такой ритуал помогает очиститься от сглаза и злых духов, привлечь здоровье, силу и достаток.

Народные целители заготавливают в этот день почки ивы. Они верят, что настои из них помогают мужчинам сохранять силу, а женщинам – зачать ребенка. Хозяйки пекут из вербных почек пироги. Считается, что они помогают уберечь домочадцев от болезней.

Молодые девушки в этот день делают привороты на будущих мужей. Они ломают несколько веток на вербе, перевязывают их красной нитью, загадывают на суженого и хранят за иконами. Выбрасывать связку нельзя, так как можно сломать жизнь молодого человека и собственную.

Освященная верба становится святыней. Она обладает чудодейственной силой в течение года. В церкви рекомендуют хранить ее в доме возле икон до следующего Вербного воскресенья. Это помогает привлечь здоровье, достаток, удачу. Также можно делать с нее целебные настои, проводить ритуалы по защите от болезней, пожаров, по привлечению здоровья, сил, благополучия.

Церковный праздник сегодня, 12 апреля

Этот день посвятили Иоанну Лествичнику, бывшему игуменом Синайского монастыря. Он жил на рубеже 6-7 веков, был философом, богословом.

Один из самых известных трудов Иоанна содержит перечень из трех десятков добродетелей, каждая из которых представляет собой ступень, восходя по которым, каждый христианин приближается к нравственному совершенству. Назван же этот труд «Лествица», что происходит от старославянского названия лестницы.

Даже особое праздничное печенье к этому дню называли лесенками. Лепили из теста, Клали две «колбаски» из теста, поперек — «порожки», ступеньки. Для здоровья всех домашних на каждого из них следовало выпечь лесенку. Более того, выпечку кропили в церкви святой водой.

А вот на дворе в этот день не то что работать, но и просто прогуливаться было небезопасно. Считалось, что домовой на Ивана перестает узнавать домочадцев и способен им серьезно навредить.

Где-то верили, что домовой нервничает из-за смены шкуры, в других местах говорили, что его так волнует предстоящая женитьба на колдунье. В любом случае, ночью домовой совсем распоясывается, так что нужно и скотину закрыть в хлеву, и самим быть в доме и к окнам не походить.

По церковному календарю какой праздник 12.04.2020

Сегодня также поминают апостолов от 70-ти — Сосфена, Аполлоса, Кифа, Кесаря и Епафродита — сподвижников первоверховного апостола Павла, о которых он упоминает в различных посланиях, вошедших в Новый Завет, а также в книгу Деяния Святых апостолов.

До своего обращения Сосфен был начальником синагоги в греческом городе Коринф, а позже стал епископом Колофона (Малая Азия). Аполлос, не знавший Христа, проповедовал о Спасителе по рассказам Иоанна Крестителя и апостолов, рассказавших ему о жизни и Крестном пути Сына Божья. Аполлос, уверовав, присоединился к Святому Павлу в его трудах. О проповеди христианства в Греции Павел говорил так: «Я насадил, Аполлос поливал, а Бог взрастил».

Кифа Святой Павел поставил епископом малоазийской области Икония. Епафродит, который страдал неизлечимым недугом, выздоровел по молитвам Святого Павла и уверовал. Он стал одним из ближайших сподвижников апостола Павла и был поставлен епископом Адриаки Фракийской.

Апостол Кесарь был епископом Диррахии — области в Средней Греции. Все эти апостолы мирно скончались.