Календарь: 12 апреля — День полета человека в космос

Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики.12 апреля 1961 года гражданин Советского Союза старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса.

Юрий Гагарин был необычайно популярной личностью не только в нашей стране, но и в мире. И сегодня люди помнят его обаятельную улыбку. Фактически он стал визитной карточкой страны и послом мира. Но он мечтал о небе. И полеты были возобновлены.

27 марта 1968 года первый космонавт, совершая очередной плановый полет на самолете УТИ МиГ-15, на борту которого также был полковник Владимир Серегин, разбился вблизи деревни Новоселово Владимирской области. Оба летчика погибли.

Праздник День авиации и космонавтики с 2011 года носит еще одно название — Международный день полета человека в космос.

Традиционно 12 апреля в честь праздника во многих регионах России проходят всевозможные мероприятия — выставки, конференции, показы фильмов и многое другое.

События дня:

1919 г. — в Советской России прошел первый коммунистический субботник (на станции Москва-Сортировочная были отремонтированы три паровоза).

1992 г. — под Парижем открылся «Евро-Диснейленд».

1995 г. — запущен каталог Yahoo!, быстро ставший одним из самых популярных в мире.

Именинники:

Виктор, Иван.

Родились:

Юрий Куклачев (1949 г.) — российский клоун-кошковод.

Елена Корикова (1972 г.) — российская актриса.

Ольга Серябкина (1985 г.) — российская певица, солистка группы Serebro, актриса.