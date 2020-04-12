12 апреля 2020 года отмечается Вербное воскресенье

В этом году православные христиане отметят Вербное воскресенье 12 апреля. По-другому праздник называется Вход Господень в Иерусалим. Он отмечается ровно за неделю до Пасхи. Рассказываем, в чем суть праздника и почему именно верба выбрана символом дня.

История

Согласно евангельским источникам, после воскрешения Лазаря Иисус вместе с учениками отправился в Иерусалим. Жители, которые готовились отметить праздник Песах в память исхода евреев из Египта, узнали о чуде, совершенном Христом. Они решили, что Иисус — это мессия, и приветствовали его как царя, восклицая «Осанна!» и приветственно размахивая ветвями финиковой пальмы. Поэтому в западной традиции праздник называется Пальмовое воскресенье.

В христианской традиции Вход Господень в Иерусалим — это следующая после Лазаревой субботы «репетиция» Пасхи, на этот раз «генеральная». Праздник символизирует вход воскресшего Христа в Рай, который называют небесным Иерусалимом.

Традиции Вербного воскресенья

На Руси праздник был неразрывно связан с вербой, которая в северных широтах первой распускает свои пушистые почки. Букетики вербы у православных принято освящать в храмах (это делают в Лазареву субботу или утром в Вербное воскресенье). Освященную вербу по традиции держат у иконы в течение всего года — до следующего Вербного воскресенья.

Почки вербы на Руси использовали как народное средство от болезней. В голодные годы вербу даже употребляли в пищу: почки сушили, толкли и делали из них лепешки или кашу.

Также существовала традиция в праздник хлестать вербой детей, чтобы выгнать из них болезни и слабость. На Руси шутливое похлестывание веточкой вербы было принято, как форма заигрывания между молодыми людьми.

Почку освященной вербы девушки тайком подкладывали в карман понравившегося молодого человека, это считалось отличным приворотным средством.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Согласно традиции, нельзя срезать веточки вербы с деревьев, которые растут у кладбища или в которых есть дупла. Кроме того, на праздник нельзя ругаться, сквернословить и думать о плохом.

Верующие должны воздержаться от распития алкоголя или шумных празднеств. Вербное воскресенье – это семейное торжество, и встречать его надо в кругу самых близких за скромно накрытым столом.

При этом нельзя готовить горячую пищу. Питайтесь скромно и тем, что было приготовлено накануне. Также в Вербное воскресенье нельзя шить, вязать, вышивать, колоть дрова, стирать или заниматься уборкой дома.