Коронавирус пошел районам Алтайском крае выявлено пять новых случаев инфекции

В Алтайском крае выявили пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В двух случаях заболевание подтверждено у жителей муниципальных районов, в одном – у жителя одного из малых городов. На 12 апреля общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 34 человека, в том числе три ребенка, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

Из числа новых заболевших два случая выявлены среди жителей Барнаула, по одному — из Первомайского и Крутихинского районов, а также из Рубцовска. При этом два случая выявлены по контакту с ранее заболевшими при проведении эпидемиологического расследования. Напомним, что в прошлой «партии» заболевших был один житель Заринска и двое – Павловска. Таким образом, вирус уже проник в муниципалитеты Алтайского края.

Всего в крае за период 29 марта – 12 апреля 2020 года зарегистрировано 34 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Три человека выписаны. На 12 апреля в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 9731 человек. Под медицинским наблюдением находятся 895 человек (в том числе девять иностранных граждан), снято с меднаблюдения 5317 человек.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания. Накануне из стационара Барнаула выписан еще один выздоровевший, теперь в крае трое излечившихся.