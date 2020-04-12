На фоне вспышки коронавируса одобрение работы Эрдогана среди граждан увеличилось до 55,8%

Надо сказать, что одобрение неуклонно снижалось с октября, после того как военная операция турецких вооружённых сил на северо-западе Сирии временно усилила поддержку турецкого президента, пишет Turkish Minute.

В соответствии с итогами опроса, одобрение президента возросло в основном среди сторонников правых и консервативных оппозиционных партий, таких как националистическая «Хорошая партия» и исламистская Партия cчастья (SP).

Кроме того, около 25% сторонников прокурдской Демократической партии народов (ДПН) заявили, что одобряют меры, предпринятые Эрдоганом в течение месяца.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом был подтверждён турецким правительством 11 марта, и с тех пор по состоянию на 8 апреля число случаев заболевания достигло 38 тыс. 226.