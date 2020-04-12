В Сети обсуждают снимок Веры Брежневой с шестью пальцами на ноге

Знаменитости время от времени «попадаются» на использовании фоторедактора Photoshop. Недавно к ним присоединилась и певица Вера Брежнева, новые снимки которой насмешили её поклонников из-за шести пальцев на ноге.

Исполнительница, сама того не желая, насмешила своих поклонников. Наряду с этим пользователи соцсети отметили, что певица выглядит прекрасно и весьма загадочно. «Шестипалая Брежнева… теперь я видел все», «Где вы берете таблетки против старости?», «Это просто идеал божественной красоты», – написали фанаты.