В Google объяснили причину удаления из YouTube интервью главврача из Коммунарки Дениса Проценко

Не так давно популярный ролик в видеохостинге YouTube, демонстрирующий интервью главврача из больницы в Коммунарки Дениса Проценко стал недоступен. В Google объяснили причину удаления контента, оправдав произошедшее ошибкой. Интервью, о котором идёт речь, было взято журналистом Антоном Красовским. В нём зрители смогли услышать немало ответов на актуальные вопросы, в том числе связанные с эпидемиологической обстановкой и борьбой с коронавирусом. После публикации материал стал очень быстро набирать популярность и просмотры, число которых достигло трёх миллионов, но те, кто не успел посмотреть видео, утратили такую возможность, поскольку оно стало недоступным. Чуть позже в Google восстановили доступ к ролику и объяснили, почему сервис ограничил возможность просмотра. Как оказалось, имела место ошибка, а именно скоропостижно принятое решение в условиях ограниченных ресурсов.

Автор интервью также уже прокомментировал произошедшее. Антон Красовский отметил, когда видео было удалено, он получил уведомление, что это произошло из-за нарушения правил сообщества. Сам он считает данный инцидент проявлением сетевого неравноправия и действиями отдельных политических деятелей.