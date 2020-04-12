Барнаульские чиновники нашли только одну нарушающую губернаторский запрет пивнушку

Чей-то самоизоляционный вечер был испорчен

В ходе рейда по барам Железнодорожного района Барнаула сотрудники администрации и полицейские нашли нарушения требований по ограничению работы заведений общепита. Как сообщается на сайте мэрии, им удалось найти лишь одно заведение, в котором посетители как ни в чем ни бывало употребляли алкоголь.

Сотрудники администрации Железнодорожного района вместе с полицейскими проверили несколько баров, чтобы выявить нарушителей режима самоизоляции. Рейд прошел по улицам Профинтерна, Свердлова и на проспекте Ленина. В ходе проверки удалось найти всего одно такое заведение, которое принимало посетителей в прежнем режиме, несмотря на временное ограничение работы. Так, в одном из баров на Профинтерна клиенты выпивали алкоголь и ели закуски за барной стойкой. Посетителями оказались молодые люди, у которых взяли объяснения. Был составлен акт проверки и направлен в Роспотребнадзор для принятия мер.

Мэрия города напомнила, что в соответствии с недавними поправками в ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) владельцам заведения как должностным лицам может грозить штраф в размере от 50 до 150 тысяч рублей. Для юрлиц предполагаются санкции в размере от 200 до 500 тысяч рублей. Также возможно приостановление деятельности заведения до 90 суток.

Что касается посетителей, то к ответственности их могут привлечь в случае, если им предписано соблюдение режима самоизоляции. Он обязателен для прибывших из-за границы, а также для тех, кто заражен COVID-19, контактировал с зараженным либо имеет признаки заражения. По данным ГУ МВД по Алтайскому краю на 9 апреля, правоохранители составили четыре административных протокола в отношении нарушителей режима, всего было зарегистрировано 168 материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ.