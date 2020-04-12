ГИБДД Москвы ограничила въезд в столицу легковых автомобилей из других регионов. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

«В связи с введением дополнительных ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции въезд в Москву автомобилей с регистрационными знаками других регионов ограничен», — сказал источник. Он добавил, что ограничение не распространяется на автомобили из Московской области. По его словам, машины из других регионов разворачивают на постах, если нет безотлагательной причины для поездки в Москву. Всего под контролем ГИБДД находится 160 въездов в город.

Другой источник сообщил ТАСС, что такие же меры будут приняты и в Московской области, куда также ограничат въезд машин не из Московского региона.

Кроме того, в ближайшее время сотрудники ГИБДД начнут составлять протоколы на водителей, нарушивших режим самоизоляции, выехавших в город без веских на то оснований, к которым относится поездка в магазин, аптеку, к врачу или на дачу. Нарушителям грозит штраф в 4 тыс. рублей.