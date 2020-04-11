Настя Ивлеева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за «майонезный душ» с Кридом

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mavit
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Настя Ивлеева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за «майонезный душ» с Кридом

Прямой эфир звезд стал поводом для скандала.

На днях телеведущая Настя Ивлеева вышла в прямой эфир с Егором Кридом в рамках ее нового Инстаграм-шоу «Прямой карантин». Во время трансляции певец и блогер по очереди отвечали на вопросы викторины. Проигравший, по правилам, выливает на себя ведро майонеза с мясом. Делать это пришлось Ивлеевой, а Егор, как джентльмен, поддержал блогера и также перевернул на себя ведро с несколькими килограммами маринованного мяса. Забаву оценили далеко не все зрители трансляции.

Настя Ивлеева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за «майонезный душ» с Кридом

Более тысячи подписчиков поддержали поклонницу Насти Ивлеевой, которая раскритиковала блогера за неудачный формат видео. По мнению пользователя, выкидывать еду, когда в мире кризис, и люди остаются без зарплаты — цинично.

«Так поступать с продуктами ради рейтинга — это дичь. В следующий раз лучше обо**анный подгузник на голову надень, а продукты нуждающимся отдай», — написали Насте в комментариях.

Экс-ведущая «Орла и решки», как известно, на словом в карман не полезет. Ивлеева ответила возмущенной подписчице, заявив, что сама решает, как ей тратить свои деньги, и знает им цену. Она предложила отправить хейтеру тонну майонеза и шпрот.

«А детям я и так помогаю, только не майонезом, а деньгами, и то, что я не делаю это на весь Инстаграм, не дает тебе право открывать варежку, — жестко высказалась Интернет-звезда.