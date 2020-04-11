Настя Ивлеева ответила хейтерам, раскритиковавшим ее за «майонезный душ» с Кридом

Прямой эфир звезд стал поводом для скандала.

На днях телеведущая Настя Ивлеева вышла в прямой эфир с Егором Кридом в рамках ее нового Инстаграм-шоу «Прямой карантин». Во время трансляции певец и блогер по очереди отвечали на вопросы викторины. Проигравший, по правилам, выливает на себя ведро майонеза с мясом. Делать это пришлось Ивлеевой, а Егор, как джентльмен, поддержал блогера и также перевернул на себя ведро с несколькими килограммами маринованного мяса. Забаву оценили далеко не все зрители трансляции.

Более тысячи подписчиков поддержали поклонницу Насти Ивлеевой, которая раскритиковала блогера за неудачный формат видео. По мнению пользователя, выкидывать еду, когда в мире кризис, и люди остаются без зарплаты — цинично.

«Так поступать с продуктами ради рейтинга — это дичь. В следующий раз лучше обо**анный подгузник на голову надень, а продукты нуждающимся отдай», — написали Насте в комментариях.

Экс-ведущая «Орла и решки», как известно, на словом в карман не полезет. Ивлеева ответила возмущенной подписчице, заявив, что сама решает, как ей тратить свои деньги, и знает им цену. Она предложила отправить хейтеру тонну майонеза и шпрот.

«А детям я и так помогаю, только не майонезом, а деньгами, и то, что я не делаю это на весь Инстаграм, не дает тебе право открывать варежку, — жестко высказалась Интернет-звезда.