Офтальмологи из-за коронавируса советуют отказаться от контактных линз

Американская академия офтальмологии обратилась к людям, которые носят контактные линзы, призвала на время пандемии коронавируса перейти на обычные очки. Это поможет уберечься от инфицирования.

Многие люди заражаются коронавирусом потому, что прикасаются руками к своему лицу после того, как притронулись к поверхности, на которой сохраняется жизнеспособным вирус. По этой причине офтальмологи рекомендуют больным с близорукостью или дальнозоркостью на время пандемии перейти на очки.

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Люди, которые носят контактные линзы, имеют тенденцию прикасаться к глазам чаще, чем средний человек. К тому же, носить очки сейчас выгодно — это дополнительное средство защиты. Впрочем, офтальмологи обращают внимание на такой момент. Очки способны защитить глаза от капель больного человека с вирусными частицами, но они не обеспечивают 100% безопасность.

Специалисты также напомнили, что категорически нельзя терять глаза — это в разы увеличивает риск заражения. Если возникло желание потереть глаза или поправить очки, используйте салфетку, а не пальцы. Если вам нужно прикоснуться к глазам, сначала тщательно вымойте руки, и только потом можете это сделать.

Офтальмологи рекомендуют помнить о гигиене и физическом дистанцировании постоянно. Ничего нового — часто мойте руки, не прикасайтесь лица, прикрывайте кашель или чихание локтевым сгибом, избегайте контакта с больными людьми и оставайтесь дома.

Также не забывайте регулярно дезинфицировать поверхности и предметы в квартире, особенно дверные ручки и столешницы.

Офтальмологи также напомнили, что такое глазное заболевание, как конъюнктивит — его еще называют «розовый глаз» — может быть одним из симптомов коронавируса. Поэтому при его появлении следует насторожиться. Если же наблюдается еще повышенная температура и кашель, надо немедленно звонить врачу и следовать его дальнейшим инструкциям.

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