Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

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Ситуация с пандемией коронавируса нагнетается с каждым днем. власти многих стран вводят жесткие ограничительные меры и уводят целые города на самоизоляцию. Что такое...
Volkswagen Polo стал самым популярным авто Москвы и Санкт-Петербурга
Седан Volkswagen Polo стал самым продаваемым автомобилем Москвы и Санкт-Петербурга по итогам марта. К такому выводу по итогам собственного исследования пришли эксперты аналитического агентства...
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В столице Российской Федерации работают нормы, которые касаются включения и отключения отопления. Фиксированной даты для завершения подачи тепла в дома Москвы нет. Её...
7 апреля: этот день в истории России
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