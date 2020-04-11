Барнаул оказался лидером России снижению на бензин первую карантинную неделю

Росстат зафиксировал в Барнауле наибольшее снижение цен на автомобильный бензин среди всех административных центров субъектов РФ. Как подсчитали в ведомстве, с 30 марта по 5 апреля топливо в городе подешевело на 1 %. Цена остается одной из самых низких в России, следует из публикации органа статистики.

Средние потребительские цены на бензин в России за прошедшую неделю снизились на 1 копейку по сравнению с показателем за предыдущий отчетный период и составили 44,92 рублей за литр. В Барнауле в среднем топливо стоит 41,35 рублей за литр. За неделю расценки в городе снизились на 1 %, утверждает Росстат.

В краевом центре стоимость бензина остается одной из самых низких среди административных центров регионов. Так, в среднем по России АИ-92 стоит 42,49 рублей, АИ-95 – 45,92 рублей, АИ-98 — 52,08 рублей. Средняя стоимость одного литра дизтоплива равна 47,91 рублей. В Барнауле АИ-92 в среднем стоит 40,39 рублей, АИ-95 – 42,60 рублей, АИ-98 — 48,98 рублей. Дизтопливо можно купить в среднем за 47,14 рублей.

Отметим, 7 апреля РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников сообщило, что правительство решило запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки на внутренний рынок дешевого иностранного бензина. За рубежом оно подешевело вслед за нефтью, а в России стоимость почти не изменилась из-за особенностей регулирования. В итоге российский бензин оказался намного дороже нетбэка (экспортной цены за вычетом транспортных и налоговых расходов). 6 апреля нетбэк на АИ-92 составлял 25,7 тысяч рублей за тонну, а оптовая цена в России — 38,8 тысяч рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По сведениям РБК, эта мера вступит в силу в апреле: сначала о новых правилах известят компании, а затем закрепят на законодательном уровне. Ограничения, как ожидается, будут действовать до сентября. Все это время, согласно прогнозам Минэнерго, цены на нефть будут держаться на низком уровне.