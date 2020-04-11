СМИ: В Турции компания, строившая президентский дворец, выиграла тендер на больницы для лечения коронавируса

Агентство напоминает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о строительстве двух больниц в Стамбуле в рамках мер правительства по борьбе с быстро распространяющимся коронавирусом.

Больницы, каждая из которых рассчитана на 1 тыс. коек, будут возведены на участках в военном аэропорту Санджактепе и бывшем аэропорту Ататюрка, в районе Ешилькёй, и, как ожидается, их строительство будет завершено в течение 45 дней.

Однако, по данным Medyascope, строительство первой в Турции больницы скорой помощи в районе Ешилькёй началось около закрытого стамбульского аэропорта Ататюрк, а не на его территории.

Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу выступил против плана, заявив, что это станет ошибкой, поскольку в районе расположено много жилых домов и нет надлежащего транспортного сообщения.

Тем временем власти начали строительство, не сообщив местным властям, под чьим контролем находится данная территория.

«Речь не идёт о получении разрешения. Нас, по крайней мере, должны были проинформировать о строительстве на участке земли площадью в 52 тыс. квадратных метров находящемся в нашей юрисдикции», — прокомментировал новость чиновник из муниципалитета Бакыркёй.