В Кремле заявили, что о потеплении отношений РФ и США говорить не приходится

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Maxim Shemetov/Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном говорить не приходится, так как американская сторона по-прежнему придерживается русофобии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, частые переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа не говорят о том, что в Белом доме мировоззрение меняется.
Представитель Кремля считает, что в американском государстве сохраняются стереотипные взгляды относительно России.
«Продолжает господствовать уже такой стереотип как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика военной формой является русофобия», — отметил Песков.
В последний раз Путин и Трамп переговорили по телефону 10 апреля. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
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