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Maxim Shemetov/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/455/12182455/RTS2AYNP-pic905-895x505-80753.jpg" alt="В Кремле заявили, что о потеплении отношений РФ и США говорить не приходится" /></p> <p>

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о потеплении отношений между Москвой и Вашингтоном говорить не приходится, так как американская сторона по-прежнему придерживается русофобии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, частые переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа не говорят о том, что в Белом доме мировоззрение меняется.

Представитель Кремля считает, что в американском государстве сохраняются стереотипные взгляды относительно России.

«Продолжает господствовать уже такой стереотип как для военного обязательна военная форма, так сейчас для американского государственного служащего или политика военной формой является русофобия», — отметил Песков.

В последний раз Путин и Трамп переговорили по телефону 10 апреля. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

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