Зеленский прибыл в Донбасс для инспектирования больных COVID-19

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Зеленский прибыл в Донбасс для инспектирования больных COVID-19

Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области, чтобы ознакомиться с работой палаточного городка для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя. Об этом сообщает Unian.

Также ожидается, что Зеленский ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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