Зеленский прибыл в Донбасс для инспектирования больных COVID-19

close
Reuters
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Покровск Донецкой области, чтобы ознакомиться с работой палаточного городка для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя. Об этом сообщает Unian.
Также ожидается, что Зеленский ознакомится с ситуацией на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Закон для МВФ: что будет с Украиной на карантине
— Зеленский нашел сходство между коронавирусом и радиацией
Источник