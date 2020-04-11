Жители Турции подрались за хлеб из-за введения комендантского часа

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Коронавирусные фейки и фабрики троллей
Количество фейковых новостей о коронавирусной пандемии за последнее время резко возросло, несмотря на недавнее заявление компании Google о борьбе с непроверенной информацией. О том,...
Оперштаб РТ сообщил о новом фейке, связанном с открытием объектов в республике
Оперштаб РТ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о распространяемой в социальных сетях недостоверной информации, касающейся поэтапного открытия объектов в республике. «В социальных сетях „гуляет“ документ, в котором якобы прописан график...
Неандертальцы умели шить одежду: ученые нашли нить возрастом 50 тысяч лет
В некоторой пещере на юго-востоке Франции ученые занимались раскопками, как вдруг в руки попался камень с приклеенной к нему нитью. Как выяснилось позже,...
Когда в Москве отключат отопление в 2020 году
В столице Российской Федерации работают нормы, которые касаются включения и отключения отопления. Фиксированной даты для завершения подачи тепла в дома Москвы нет. Её...
Несколько рецептов пасхи в хлебопечке помогут испечь куличи быстро и вкусно
Раз в году, на праздник святой Пасхи куличи пекут все: и кто умеет, и кто не умеет! В крайнем случае, покупают в супермаркетах....