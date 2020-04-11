Гигантский осьминог задушил жадного дельфина и умер

Биологи описали первый известный случай гибели китообразного в результате удушения осьминогом. Об этом сообщает National Geographic со ссылкой на публикацию в научном журнале Marine Mammal Science.

Мертвая индийская афалина была найдена на пляже в пригороде австралийского города Перт еще в 2015 году. При осмотре тела ученые обнаружили у нее во рту осьминога, относящегося к виду Macroctopus maorum.

По словам Нахиид Стивенс (Nahiid Stephens) из университета Мердока, руководившей исследованием, головоногое оказалось очень большим. «Я вытягивала его, вытягивала и думала: ‘Боже мой! Он не кончается!’» — рассказала она. Длина его щупалец составляла 128 сантиметров, а вес превышал два килограмма.

Ученые пришли к выводу, что афалина пыталась проглотить осьминога целиком, но сопротивляющееся головоногое вцепилось щупальцем в ее гортань. В результате дельфин задохнулся. Осьминог также погиб.

Индийская афалина — вид дельфинов, обитающий в Индийском океане у берегов Индии, северной Австралии, Южного Китая, восточного побережья Африки, а также в Красном море.

В октябре «Лента.ру» сообщала, что в британском городе Нью-Ки на сушу выползли десятки осьминогов.

18.01.2018