Взорваться может практически всё. Не верите? Смотрите сами!

Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы туалет, на котором восседает каждый из нас, в какой-то момент просто взял и взорвался? Нет, мы сейчас не шутим, а на полном серьезе задаем вам этот вопрос. На самом деле, такие вот «туалетные происшествие» имели место быть в последние несколько лет довольно часто. Но кроме «взрывоопасных» туалетов, взрывается мебель, бытовая химия, животные, а также другие вещи, о которых вы, наверное, даже и не подозревали.

Причины, по которым та или иная вещь или вещество взрывалось, в некоторых случаях можно было понять, но остаются и загадки. Сегодня мы расскажем вам о нескольких вещах, которые реально взорвались. Думаем, что вы будете удивлены так же, как и мы.

Жабы

В 2005 году в Германии возникла проблема, которая заключалась в том, что жабы, в прямом смысле этого слова, стали взрываться. Они раздувались, а затем превращались в кашу, из которой торчали одни лапы. В этом году более 1000 мертвых тел этих земноводных были найдены в гамбургском пруду, а также в Дании. Франк Мутчманн, ветеринар из Берлина, выдвинул теорию о том, что в смертях жаб виноваты вороны. Они нападают на земноводных, а те, в свою очередь, пытаются спастись и раздуваются до невероятных размеров. В итоге, кровеносные сосуды и легкие у жаб лопаются, превращая тело жабы в месиво.

«Хотя данный феномен весьма интересен, он не является уникальным в своем роде», – сказал Мутчманн.

После того, как жаба в буквальном смысле этого слова взрывается, она еще несколько минут остается жива, мучаясь в жуткой агонии. К такому выводу пришли местные экологии, которые наблюдали за этим явлением. Но некоторые не особо доверяют теории Франка Мутчманна. Они уверены, что жабы, таким образом, совершают самоубийство.

Фонарики

В январе 2015 года Кристофер Рид Каррингтон искал инструменты в своем грузовике. Чтобы освободить руки, он держал фонарик во рту. Через несколько секунд фонарик взорвался, вызвав ожоги третьей степени на его губах, во рту и в горле. Он стал кашлять и кричать, медленно задыхаясь от крови. Мужчина был не в силах позвонить сам в скорую помощь, но его семилетний сын сделал это за него, быстро набрав 911. Каррингтон провел четыре дня в больнице. В его горле была сделана специальная дырка, в которую опускалась трубка, доходившая до легких. Только таким образом мужчина мог дышать.

В аналогичном инциденте 7 ноября 2017 года в Брэдли, штат Индиана, Халеб Джойнер, 36 лет, был ранен, когда у него во рту взорвался фонарик. Поняв, что с его автомобилем, что-то не так, он остановился на трассе. Взяв фонарик, он открыл капот машины и начал осматривать ее. Чтобы руки были свободными, он держал фонарик зубами. Фонарик взорвался в тот момент, когда Халеб наклонился слишком близко к аккумулятору автомобиля. На следующий день он умер в местной больнице.

Мебель

Однажды клиенты «IKEA» по всей территории США сообщили о взрыве стеклянных столов, которые они приобрели в этой компании по быстрой сборке мебели. Исходя из рассказов покупателей, столы взрываются, даже если на них ничего не стоит.

«Стеклянная столешница «Глашомм» взорвалась в спальне моего сына», – рассказала одна из покупательниц Холли Бернс.

Женщина готовила обед в ноябре 2017 года, когда услышала, как столешница, которая стояла в спальне, взорвалась. «Бабах» был настолько громким, что первое, о чем подумала Холли – это дерево, которое могло упасть на крышу ее дома. В тот момент в комнате находился сын этой женщины, и естественно его накрыло грудой осколков, вследствие чего юноша получил несколько серьезных ранений. Когда женщина решила поискать информацию в интернете, то увидела, что она не одна такая. Более дюжины человек жаловались на взрывы точно такой же столешницы от компании «IKEA», а некоторые из них даже опубликовали видео, в котором засняли то, что осталось от столешницы.

Туалет

58-летний житель Нью-Йорка Майкл Пьер не на шутку боится садиться на свой унитаз, и у него есть все основания опасаться этого фарфорового «трона». 2 октября 2013 года Пьеру пришлось пережить один из ужасных дней в своей жизни. Ничего не подозревая, мужчина как обычно решил справить нужду, но, когда он только сел на унитаз, тот разлетелся на куски, при этом раня своими осколками тело мужчины. Для того чтобы спасти Пьера, в больнице ему наложили более 30 швов. Считается, что повышение давления воздуха внутри труб вызвало взрыв. Пьер подал в суд на управляющую компанию здания. Его адвокат сказал, что его клиент имеет право получить материальную компенсацию за причиненный вред его здоровью.

«Туалеты должны хорошо смывать, а не взрываться», – сказал адвокат Пьера.