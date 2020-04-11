Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска.

Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника. Со среды 15 апреля их наличие для поездок станет обязательным. Ходить пешком пока можно без пропусков, но при этом строго соблюдая установленные правила и ограничения.

Пропускная система носит заявительный характер. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.

«Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений, — отметил Собянин. — Проверять будем через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте. Заказать пропуск на портале MOS.RU должно быть не сложнее, чем оформить покупку в интернет-магазине».

По словам Собянина, на первый взгляд, система цифровых пропусков кажется сложной.

«Допускаю, что могут возникнуть какие-то технические проблемы, — признает мэр Москвы. — Давайте наберемся терпения. Уверен, что вместе мы освоим и наладим эту систему. К сожалению, это необходимость. Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни».