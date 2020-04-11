Вербное воскресенье в 2020 году наступит за неделю до Пасхи

Вербное воскресенье – канун Страстной недели перед великим православным праздником – Пасхой. Иначе праздник называется Входом Господним в Иерусалим. Это тот самый день, когда, согласно церковной истории, Иисус Христос на следующий день после воскрешения своего друга Лазаря верхом на ослике въехал в Иерусалим в сопровождении Своих учеников.

С Вербным воскресеньем связаны различные приметы, некоторые традиции, а также запреты. В этот день Иисуса Христа встречали в Иерусалиме торжественно, и как царя, и как пророка. Поскольку в 2020 года Пасха ранняя, праздник Вербного воскресенья наступит также рано.

Какого числа отмечается Вербное воскресенье в 2020 году

Как уже было сказано, Пасха в 2020 году ранняя: она припадает на 19 апреля. Вербное воскресенье отмечается за неделю до нее – 12 апреля, на следующий день после Лазаревой субботы. Второе название праздника – Вход Господень в Иерусалим.

Согласно церковной истории, ровно за неделю до Пасхи Иисус Христос торжественно вошел в Иерусалим после того, как накануне воскресил своего друга Лазаря. Об этом чуде узнали в городе и встречали Спасителя торжественно. На подходе к Иерусалиму у Елеонской горы Он увидел привязанного к дереву молодого ослика и велел своим ученикам привести его к Нему. Затем Он взобрался на него и в сопровождении Своих учеников въехал в город. В Иерусалиме Иисуса Христа встречали с почестями: местные жители устилали дорогу перед ним своей одеждой, пальмовыми ветками.

Традиции Вербного воскресенья

В Лазареву субботу накануне Вербного воскресенья в храмах проходит особая служба. Поскольку в наших широтах нет пальм, появилась традиция освящать веточки вербы. В течение всей праздничной службы православные стоят с ветками и зажженными свечами. Священнослужители их окропляют, а Господь – благословляет. Затем освященные веточки и свечи несут домой: свечи оставляют у икон, а веточками легонько похлестывают членов семьи и домашних животных, чтобы они весь год были здоровы.

В первоисточниках указано, как ранее Вербное воскресение отмечалось Православной церковью:

«В XVI веке в последнее воскресенье перед Пасхой перед обеднею народ собирался в Кремле. Из Успенского собора выносили большое дерево, обвешанное овощами и фруктами. Его устанавливали на двух санях и тихо везли по городу. Под деревом стояли пять отроков, облаченных в белые одежды, и пели молитвенные песни. За санями следовали юноши с огромным фонарем и зажженными восковыми свечами, а за ними несли шесть святых икон, шесть кадильниц и две хоругви (священные знамена церкви с изображением Спасителя). Далее следовали иереи в великолепных ризах, а за ними сановники и бояре. Завершал шествие сам Государь и Митрополит. Последний ехал верхом, сидя боком на покрытом белой тканью осле. В левой руке держал Евангелие, а правой благословлял собравшихся людей. Осла вёл боярин, а Государь одной рукой придерживал длинный повод узды, а в другой держал веточку вербы. Путь Святителю устилали сукном, а перед Государем несли пальмовые ветви, которые приносили из Палестины странники. Эти пальмы до сих пор хранятся в Московском Успенском Соборе под именем царских финиковых ветвей».

Что нельзя делать в Вербное воскресенье в 2020 году

Как и в любой другой праздник, существуют запреты в Вербное воскресенье. Так, в этот день, например:

не срезают ветки с деревьев, у которых есть дупла; не срезают ветки с деревьев, которые растут у кладбищ; не устраивают веселья; не пью спиртные напитки, не курят; не конфликтуют, не ссорятся; не расчесывают волосы, иначе судьба будет запутанной; не занимаются какой-либо работой по дому (уборкой, стиркой), на даче; не смотрят ТВ, не пользуются Интернетом; не поминают усопших; не отказывают в милостыне и помощи нуждающимся.

Приметы праздника: