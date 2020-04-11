Вербное воскресенье 2019 года имеет некоторые запреты

Дата праздника Вербное воскресенье является переходящей, поскольку зависит от того, когда празднуют Пасху. У него также есть определенные традиции, некоторые запреты, приметы. Одной из главных традиций является освящение веток вербы. Этот обряд в храмах начинают проводить еще с вечера Лазаревой субботы, предшествующей празднику.

Вербное воскресенье называют Входом Господня в Иерусалим. Праздник имеет свою особую историю.

Что за праздник – Вербное воскресенье

Праздник Вербное воскресенье, он же Вход Господень в Иерусалим, появился благодаря великому событию, которое произошло днем ранее, в субботу, называемую Лазаревой. Спаситель тогда совершил настоящее чудо.

У Иисуса Христа был друг Лазарь из Вифании. Он тяжело болел и вскоре умер. Его тело перенесли в пещеру, а Иисус Христос, узнавший о смерти друга, поспешил к нему, но прибыл лишь на 4-й день. Он очень горевал, хотел видеть Лазаря живым, поэтому велел отодвинуть камень, которым была закрыта погребальная пещера, и громко произнес:

— Лазарь! Иди вон!

К большому удивлению всех, кто в тот момент находился рядом с Иисусом Христом, у входа появился Лазарь. Спаситель воскресил своего друга, прожившего впоследствии еще 30 лет, и молва об этом быстро разошлась в округе. День воскресения Лазаря христиане стали называть Лазаревой субботой.

На следующий день Иисус Христос на своем ослике въезжал в Иерусалим. Жители, узнавшие о совершенном им чуде, поспешили встречать его, укладывали дорогу пальмовыми ветками. С тех пор в этот день начали святить пальмовые ветки в память о знаменательном событии. У нас пальм нет, и их ветви заменили вербными, а праздничный день назвали Вербным воскресеньем.

Что нельзя делать в этот праздник

Вербное воскресенье, как и любой праздник, имеет определенные запреты:

нельзя обрезать вербные веточки с дерева, которое растет у кладбища, или если в нем есть дупло; запрещено произносить ругательные слова, сквернословить, допускать плохие мысли; недопустимым является распитие спиртных напитков; нельзя устраивать шумные застолья, петь, танцевать, кричать; не рекомендуется в такой день работать – вся домашняя работа должна быть выполнена до праздника. Это касается и приготовления пищи; нельзя есть не скоромную пищу. Можно есть рыбу, блюда с маслом, а также пригубить немного вина; вместо того, чтобы заниматься физическим трудом, нужно молиться; запрещена горячая пища; нельзя заниматься шитьем, вязанием, вышиванием, колкой дров, стиркой; запреты касаются использования ПК, просмотра ТВ; работы с землей недопустимы: в огороде, в цветнике; не рекомендуется устраивать в Вербное воскресенье поминальный обед; не стоит в этот день посещать кладбище.

В Вербное воскресенье первым делом православные идут в храм на утреннее богослужение и несут на освящение веточки вербы. Веточки затем раскладывают дома во всех комнатах, оставляют у икон. Молятся не только в храме, а и дома, просят о здоровье близким, родным. Есть традиция – легонько бить веточкой членов семьи, чтобы они были здоровыми.