Красивые открытки, картинки GIF анимации с Вербным воскресеньем

Вербное воскресенье (церковное название – Вход Господень в Иерусалим) – великий двунадесятый православный праздник. Он посвящен торжественному появлению Иисуса Христа в Иерусалиме накануне Его мученических страданий и смерти. В этот день принято посещать богослужения, освящать в храмах вербные или ивовые ветви и украшать ими в доме иконы.

Вербное воскресенье, история праздника, почему меняется дата праздника

Вербное воскресенье в 2020 году отмечается 12 апреля. Дата каждый год меняется в зависимости от дня празднования Пасхи. Праздник отмечается за неделю до Пасхи, в 6-е воскресенье Великого поста.

История праздника Вербное воскресенье обозначает для христианского мира день входа Иисуса Христа в Иерусалим. Молва о воскрешение Лазаря от руки Иисуса разнеслась по всем городам, люди увидели в Иисусе решение своих проблем, своего нового правителя, царя, которого они хотели бы видеть на троне. В те времена был обычай, что правитель въезжает в город на осле, показывая этим, что он пришел с миром. Иисус въехал в Иерусалим на осле. Люди приветствовали его пальмовыми веточками, а весь путь продвижения мессии был устлан цветами. Пальма в Иудее считалась символом добродетели и близости к Богу. Так встречали только царей. Иисус Христос знал, что несет людям не земное царство, а путь к спасению их душ — Царство Небесное. Иисус также знал, какую цену ему придется заплатить за это.

Почему тогда верба, а не пальма? Не во всех странах, где исповедуют христианство, есть пальмы. Поэтому в странах их заменяют ветвями деревьев, которые расцветают первыми весной. Поэтому у православных христиан пальмовые ветви были заменены вербой. Кроме того, у православных христиан верба символизирует добродетель, обновление и новую жизнь.

У православных христиан воскресенье стало называться Вербным, но у католиков так и осталось название — Пальмовое воскресенье.

Почему выбрана верба в качестве символа?

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют «ветвями добродетели»: они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого, вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выкидывайте их, можно только сжечь.

Освященным веточкам вербы придавали особое значение – люди верили в их очистительную силу, и в то, что они помогут спасти домашний скот от болезней. Кроме того, вербе приписывалась и целебная сила. Ее почки съедали и верили, что она помогает от лихорадки и бесплодия. В народе также верили, что освященная верба может остановить летнюю грозу, а брошенная в пламя — помочь при пожаре.

Также существует еще легенда, согласно которой, когда-то верба была женщиной, у которой было столько детей, что она поспорила с Матерью-Землей о том, что она плодовитее. Мать-Земля, рассердившись, превратила женщину в вербу.

Вербное воскресенье приметы заговоры

Под Вербное воскресение заговаривают головные боли. Для этого, расчесав волосы, снимите с расчески волоски и положите их в воду. Полейте этой водой вербу под Вербное воскресенье и скажите: «Вода, иди в землю вместе с головной болью».

В Вербное воскресенье делают приворот на вербу. Для этого сломайте веточку и скажите:

«До тех пор, пока верба за иконой лежать будет,

До тех пор меня муж не разлюбит, не забудет. Аминь».

Вербу положите за икону. Только ни в коем случае не выбрасывайте заговоренную веточку!

Помните, что веточки с Вербного воскресения необходимо сохранить. Они помогают в лечении многих заболеваний!

Принято, по поверью, в Вербное воскресенье стегнуть вербочкой по спине того, кому вы желаете здоровья. Но знайте, стегнувший вас по заду желает вам плохого. Так как, стегнув вербой в этот великий праздник, вам могут пожелать зла, и оно сбудется.

Сегодня святят вербу. И потом хранят её в доме весь год в вазе или за иконами. Старой вербой, отстоявшей год, обметают все углы, окна, пороги, благодарят её за службу и сжигают. Надо стегнуть новой свяченой вербой по спине всех домашних и животных, а вслух сказать: «Верба-хлёст, бей до слёз», — это прибавляет здоровья.

Почки, пушистики от вербы свяченой помогают при бесплодии женском и при энурезе.

Почки, пушистики от вербы свяченой помогают при бесплодии женском и при энурезе. Сегодня можно запечь пушистики свяченой вербы в хлеб и дать больным домашним животным — исцелятся.

ВСЕМ, кто помогает своим близким отливками или другим методом снять порчу или полечить, пригодится этот оберег от перехвата: сегодня натощак надо съесть 3 почки вербы и запить святой водой. Потом сказать: «Вербой святой Павел махал, от меня чужие болезни отгонял. Как правда, что вербное воскресенье чтут, так и правда, что чужие болезни ко мне не пристают. Аминь». Если Вы православный человек, то до этого надо причаститься.

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