В Вербное воскресенье принято соблюдать ряд примет

Завтра, 12 апреля 2020 года, для православных верующих наступит важный день – праздник Входа Господня в Иерусалим. В народе его привыкли называть Вербным воскресеньем. Дата праздника постоянно меняется, поскольку зависит от того, когда будет отмечаться Пасха. Вербное воскресенье наступает ровно за неделю до нее. Как и во все остальные, так и в этот праздничный день существуют особые приметы, чтимые из года в год.
В Вербное воскресенье освящают веточки вербы – это главная традиция этого дня. Делают это во время службы, которая начинается накануне вечером, то есть, в Лазареву субботу. Освятить веточки можно и ранним утром. Их обязательно приносят домой, кладут у икон – они служат оберегом для дома и всех, кто в нем живет. С Вербным воскресеньем связано много примет, запретов, и о некоторых из них не лишним будет напомнить.
Какие приметы существуют в Вербное воскресенье
12 апреля, в день Вербного воскресенья, есть особые приметы:
- можно пересаживать комнатные цветы – улучшится их рост;
- можно посадить веточку вербы – семья в доме будет жить в мире и согласии, благополучии и любви, родственники не будут болеть;
- освященные вербные веточки развешивают в углах комнат в доме – они будут оберегать от несчастий, сглаза, болезней;
- после освящения веточек в храме дома или легонько шлепают членов семьи и домашних животных, чтобы укрепить здоровье на весь год;
- из почек вербы травники варят отвары и готовят порошки;
- вербные веточки можно посадить у колодца – вода в нем будет освящена. Верба же вытянет всю грязь;
- веточки, оставшиеся из прошлого года, сжигают в печи, и в этом жаре пекут пасхальные куличи;
- если Вербное воскресенье было теплым и ясным, значит, будет много фруктов в саду;
- если в праздник холодно, и даже морозно, то будет хороший урожай ярового хлеба;
- почки вербы едят, чтобы быть здоровыми, забеременеть;
- веточки кладут на подоконник, чтобы защитить дом от молнии.
История праздника Вербное воскресенье
Праздник Вербное воскресенье связан с Лазаревой субботой, точнее, с чудом, которое совершил Иисус Христос в тот день. В Вифании жил Его лучший друг – праведный Лазарь. Однажды он сильно заболел, и весть об этом его сестры передали Иисусу Христу. Когда Он, наконец, пришел в Вифанию, Ему сообщили трагическую новость – Лазарь умер еще 4 дня назад. Иисус Христос, сестры Лазаря, и некоторые местные жители отправились к склепу. Иисус Христос велел отодвинуть камень, которым был закрыт вход, затем начал молиться, и громко приказал:
— Лазарь! Иди вон!
И произошло чудо – праведный воскрес, вышел из склепа. Об этом быстро узнала вся Иудея, и когда Иисус Христос на следующий день возвращался в Иерусалим, Его встречали со всеми почестями. Местные жители клали ему под ноги пальмовые ветки и свои одеяния. Отсюда и пошла традиция освящения веток, правда, поскольку в наших широтах пальм нет, освящают вербу. Верба – символ новой жизни, поскольку именно на ее веточках почки распускаются первыми.
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
Вербное воскресенье – церковный праздник, следовательно, имеет запреты на определенную работу. В течение всего дня православным нельзя:
- заниматься каким-либо физическим трудом;
- делать уборку по дому – праздник встречают уже в убранном жилище;
- выполнять какие-либо работы на садовых участках, в огороде;
- шить, вязать, ткать, вышивать, плести;
- ссориться с окружающими, провоцировать их на конфликты;
- скандалить;
- обижаться на родственников, близких людей;
- сквернословить, материться;
- выяснять отношения;
- лгать;
- осуждать, клеветать кого-то;
- курить, употреблять алкоголь;
- организовывать шумные мероприятия;
- предаваться плотским утехам;
- расчесывать волосы;
- смотреть телевизор;
- пользоваться интернетом;
- поминать умерших;
- лениться.