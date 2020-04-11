В Вербное воскресенье принято соблюдать ряд примет

Завтра, 12 апреля 2020 года, для православных верующих наступит важный день – праздник Входа Господня в Иерусалим. В народе его привыкли называть Вербным воскресеньем. Дата праздника постоянно меняется, поскольку зависит от того, когда будет отмечаться Пасха. Вербное воскресенье наступает ровно за неделю до нее. Как и во все остальные, так и в этот праздничный день существуют особые приметы, чтимые из года в год.

В Вербное воскресенье освящают веточки вербы – это главная традиция этого дня. Делают это во время службы, которая начинается накануне вечером, то есть, в Лазареву субботу. Освятить веточки можно и ранним утром. Их обязательно приносят домой, кладут у икон – они служат оберегом для дома и всех, кто в нем живет. С Вербным воскресеньем связано много примет, запретов, и о некоторых из них не лишним будет напомнить.

Какие приметы существуют в Вербное воскресенье

12 апреля, в день Вербного воскресенья, есть особые приметы:

можно пересаживать комнатные цветы – улучшится их рост; можно посадить веточку вербы – семья в доме будет жить в мире и согласии, благополучии и любви, родственники не будут болеть; освященные вербные веточки развешивают в углах комнат в доме – они будут оберегать от несчастий, сглаза, болезней; после освящения веточек в храме дома или легонько шлепают членов семьи и домашних животных, чтобы укрепить здоровье на весь год; из почек вербы травники варят отвары и готовят порошки; вербные веточки можно посадить у колодца – вода в нем будет освящена. Верба же вытянет всю грязь; веточки, оставшиеся из прошлого года, сжигают в печи, и в этом жаре пекут пасхальные куличи; если Вербное воскресенье было теплым и ясным, значит, будет много фруктов в саду; если в праздник холодно, и даже морозно, то будет хороший урожай ярового хлеба; почки вербы едят, чтобы быть здоровыми, забеременеть; веточки кладут на подоконник, чтобы защитить дом от молнии.

История праздника Вербное воскресенье

Праздник Вербное воскресенье связан с Лазаревой субботой, точнее, с чудом, которое совершил Иисус Христос в тот день. В Вифании жил Его лучший друг – праведный Лазарь. Однажды он сильно заболел, и весть об этом его сестры передали Иисусу Христу. Когда Он, наконец, пришел в Вифанию, Ему сообщили трагическую новость – Лазарь умер еще 4 дня назад. Иисус Христос, сестры Лазаря, и некоторые местные жители отправились к склепу. Иисус Христос велел отодвинуть камень, которым был закрыт вход, затем начал молиться, и громко приказал:

— Лазарь! Иди вон!

И произошло чудо – праведный воскрес, вышел из склепа. Об этом быстро узнала вся Иудея, и когда Иисус Христос на следующий день возвращался в Иерусалим, Его встречали со всеми почестями. Местные жители клали ему под ноги пальмовые ветки и свои одеяния. Отсюда и пошла традиция освящения веток, правда, поскольку в наших широтах пальм нет, освящают вербу. Верба – символ новой жизни, поскольку именно на ее веточках почки распускаются первыми.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

Вербное воскресенье – церковный праздник, следовательно, имеет запреты на определенную работу. В течение всего дня православным нельзя: