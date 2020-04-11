Армянская Пасха в 2020 году: традиции, особенности празднования

12 апреля Армянская Апостольская Церковь, которая является одной из древнейших христианских общин, отметит Пасху – Светлое Воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Несмотря на то что армяне признают себя приверженцами православной церкви, отмечают Пасху они в одну дату с католиками. Это все потому, что Армянская Апостольская Церковь использует в основном не Юлианский, а Григорианский календарь.

Пасха в Армении или Затик – одно из самых ярких, радостных и торжественных праздников в году, хотя в этом году, в условиях чрезвычайного положения, который действует на территории Армении с середины марта в связи с пандемией, праздник будет проходить со своими особенностями.

Празднование Пасхи в Армении

Литургическое празднование Пасхи в Армении начинается в субботу вечером. В воскресенье утром пройдут богослужения Пасхальной заутрени, Андастан – обряд освящения четырех сторон света, затем пройдет Святая Литургия.

В связи с тем, что в Армении ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса, духовенство будет проводить службы без присутствия прихожан за закрытыми дверьми и транслировать в онлайн режиме на официальной странице Армянской церкви.

Каждый верующий не сможет присутствовать на пасхальных богослужениях физически, но будет иметь возможность наблюдать за Святой Литургией в режиме удаленной связи. Священнослужители призывают прихожан проводить молитвы дома в кругу семьи.

Как принято поздравлять на Пасху в Армении

В день Пасхи в Армении принято друг друга приветствовать: «Кристос аряв и мерелоц!» – «Христос воскрес!» и отвечают: «Орньял е арутюне Кристоси!» – «Благословенно воскресение Христово!».

Радостное пасхальное приветствие армян напоминает то состояние апостолов, в котором они пребывали, когда внезапно пронеслась весть о Воскресении Христовом и они с изумлением и восторгом говорили друг другу:

«Христос воскрес», — и отвечали: «Воистину воскрес!».

Днем в армянских верующих накрыт стол, на который традиционно ставят весенние блюда: блюда из зелени, плов с изюмом, отварная рыба и яйца, которые всегда красят в красный цвет, что символизирует животворную кровь Иисуса Христа, пролитую во имя спасения человечества.

Вместо куличей в Армении выпекают гату – армянское национальное кондитерское изделие из дрожжевого теста, напоминающее сладкую булочку.

На столе также должно быть красное вино – напиток, который Христос пил со своими учениками. Настоящий армянин должен пить вино из глиняной чаши, которая сохраняет градус напитка и полезные свойства, а также придает ему особый аромат.