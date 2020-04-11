Денег вообще работники алтайских предприятий жалуются антикризисное принуждение руководства

Сотрудники ООО «ЯШЗ Авиа», которое работает на площадках бывшего Алтайского шинного комбината и производит авиационные шины, опасаются массовых сокращений на предприятии. Среди работников распространяется список тех, кого якобы планируют уволить, и в нем оказался многодетный отец, который рассказал о ситуации ГТРК «Алтай». В то же время сотрудники муниципального троллейбусного предприятия (МУТП) в Рубцовске сообщают в соцсетях, что руководство будто бы принудительно переводит их на неполный рабочий день. В обоих случаях работники полагают, что меры связаны с текущей экономической обстановкой.

Сотрудник «ЯШЗ Авиа» Даниил Тутушев рассказал ГТРК, что в конце марта был вынужден взять больничный из-за болезни дочери. После его окончания 9 апреля он не смог пройти на территорию своего предприятия, так как его пропуск оказался заблокирован. От коллег он узнал, что его увольняют вместе с еще 19 рабочими. По его словам, руководство предлагало написать заявление об увольнении по собственному желанию без объяснения причин. «Я не думал, что меня уволят. Меня увольнять не за что! Я работаю там с 9 декабря 2016 года, это был мой второй больничный за все время. У меня не было ни одного прогула, никогда не был замечен пьяным, никогда не опаздывал. Я не знаю, что делать дальше. Супруга логопед, у нее свой кабинет, но из-за карантина сейчас не работает. Денег вообще нет, без средств к существованию абсолютно остались», — объяснил изданию Тутушев.

Сотрудник «ЯШЗ Авиа» не знает, как теперь получить зарплату за отработанный месяц, так как он не может попасть на территорию предприятия. ИА «Банкфакс» попыталось связаться представителями компании для прояснения ситуации, однако там указали, что ответить на вопросы сможет только директор по персоналу. За время подготовки материала он так и не взял трубку.

В то же время комсомольцы Алтайского края в своем сообществе «ВКонтакте» опубликовали бланк, который якобы просят заполнить сотрудников муниципального троллейбусного предприятия в Рубцовске. В соответствии с текстом, рабочие будто бы просят перевести их на неполный рабочий день (четыре часа) до 30 апреля «по семейным обстоятельствам». Руководитель МУТП Сергей Черноиванов от разговора с корреспондентом ИА «Банкфакс» отказался, а позже вовсе не взял трубку.

Напомним, что до 30 апреля в России в соответствии с указом президента объявлены нерабочие дни. На такую меру руководство страны пошло ради предотвращения распространения коронавирусной инфекции по территории РФ. Из-за этого ряд предприятий, в том числе производственных и непроизводственных, испытывает сложности с осуществлением своей деятельности. Правительство как на федеральном, так и на региональном уровне принимает ряд мер, чтобы минимизировать потери организаций, предоставляя им налоговые и кредитные льготы. Роструд открыл специальную горячую линию для жалоб на нарушение трудового законодательства в период коронавируса. Ее телефон: 8-800-707-88-41.