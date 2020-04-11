Опрос: Коронавирус может изменить баланс турецкой политики

В ходе исследования, проведённого консалтинговой группой MAK, 18% респондентов заявили, что произойдёт изменение их политических предпочтений после коронавируса, сообщает Diken.

В общей сложности 48% сказали, что вирус не изменит их политическую лояльность, в то время как 34% сказали, что они не знают или просто не ответили на этот вопрос.

Исследование под названием «Где мы находимся в борьбе с коронавирусом?» было проведено 7 апреля, в его рамках было опрошено 2 тыс. 600 человек — 57,5% респондентов были мужчинами и 42,5% — женщинами.

Когда их спросили, считают ли они ответ правительства на коронавирус успешным, в общей сложности 63% ответили «да», в то время как 24% сказали «нет», а 13% сказали, что они не уверены или не дали ответа.

В своём анализе результатов МАК заявил, что вместе с тем «эта поддержка была несколько выше в первые дни». «Затянувшийся процесс (распространения коронавируса — ред.), естественно, принесёт беспокойство», — заключили в МАК.

Респонденты, участвовавшие в опросе, заявили, что правительство добилось наилучших результатов с точки зрения бесплатного лечения и распределения масок, в то время как самая большая ошибка правительства заключалась в том, что оно препятствовало муниципалитетам собирать помощь.

В общей сложности 26% опрошенных заявили, что правительство добилось наилучших результатов в предоставлении бесплатного лечения, в то время как 18% указали на шаги, предпринятые в экономике, а 14% — на публичные информационные передачи министра здравоохранения как на лучший аспект деятельности правительства.

В общей сложности 27% заявили, что правительство добилось худших результатов, не позволив муниципалитетам собирать помощь, в то время как 23% указали на отсутствие консультаций с другими партийными лидерами и мэрами, а 16% — на неспособность распределить ресурсы между группами с более низким доходом как на худший аспект деятельности правительства.

Когда их спросили, как они думают, будет ли кризис в стране после пандемии коронавируса, 41% ответили положительно, 43% сказали «нет», а 16% не определились или не дали ответа.

Издание указывает, что в последнее время возросла напряжённость между правящей Партией справедливости и развития (ПСР) и главной оппозиционной Народно-республиканской партией (НРП) в связи с реакцией правительства на коронавирус. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия контролируемых оппозицией муниципалитетов по сбору пожертвований для борьбы с коронавирусом были попыткой сформировать параллельное государство.

Правительство закрыло общественные места, такие как школы, университеты, мечети и рестораны, а также ввело комендантский час для всех жителей в возрасте до 20 лет и старше 65 лет и настоятельно призвало людей оставаться дома, если они могут.

Но оно сопротивлялось неоднократным призывам оппозиции ввести полный карантин, поскольку Эрдоган заявил, что экономика должна продолжать функционировать как можно дольше.

Согласно отдельному исследованию, проведённому по заказу Кемаля Кылычдароглу, лидера НРП, почти две трети турок заявили, что пакет экономических спасательных мер ПСР для борьбы с коронавирусом был недостаточен, сообщает Cumhuriyet.

Из 2 тыс. 605 опрошенных в общей сложности 59,5% заявили, что экономический пакет правительства недостаточен, а 10,2% — что он достаточен. В общей сложности 30,5% избирателей ПСР и 39,2% избирателей— за союзников партии, ультраправой Партии националистического движения (ПНД), заявили, что экономический пакет был недостаточным.

Напомним, что в прошлом месяце правительство Турции объявило о 100 млрд лир (15 млрд долларов) мер, направленных на смягчение последствий распространения коронавируса для экономики страны. С тех пор было объявлено о нескольких дополнительных шагах, а Центральный банк снизил процентные ставки и ввёл ликвидность на финансовые рынки, чтобы помочь поддержать экономическую активность и кредитование.

Отдельный опрос показал, что только две основные партии в Турции могли бы пройти 10%-ый порог, необходимый для того, чтобы занять места в парламенте, если выборы состоятся сейчас, пишет Artı Gerçek.

Согласно опросу Metropoll Turkish’s Pulse, проведённому в марте, 33,7% респондентов заявили, что будут голосовать за ПСР, а 17,7% — за НРП.

Если бы результаты опроса были воспроизведены на выборах, то 7,5% респондентов, которые сказали бы, что они будут голосовать за прокурдскую Демократическую партию народов (ДПН), и 7,1%, которые проголосовали бы за ПНД, то обе партии выбыли бы из парламента.