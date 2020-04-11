Таратор, окрошка по-болгарски

Ингредиенты блюда: кефир – 2 л, укроп – 2 пучка, средние огурцы – 2-3 шт., 4 грецких ореха, 3 ложки оливкового масла, 2 щепотки красного сладкого перца, 5 зубчиков чеснока, соль, 0,5 л воды.

Приготовление блюда:

Вылить кефир в кастрюлю, разбавить водой, натереть огурцы на крупной терке и добавить в кефир. Посолить.

Добавить в кастрюлю молотые грецкие орехи и мятый чеснок.

Затем, слегка пережарить оливковое масло вместе с красным перцем и вылить все это в кастрюлю с кефиром, размешать.

Добавить мелко порубленный укроп. Подавать охлажденным.