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Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/173/11753173/RTR3DXAX-pic905-895x505-79594.jpg" alt="Эффект пандемии: как коронавирус помогает террористам" /></p> <p>

Пандемия COVID-19 стала главным вызовом для международного сообщества, отодвинув на второй план прочие угрозы. Из поля зрения ведущих мировых игроков постепенно ускользает борьба с терроризмом. Приостановка международных операций и общая сосредоточенность мира на коронавирусе грозит новым всплеском террористической активности в дальнейшем. Как эпидемия влияет на боевиков по всему миру — в материале «Газеты.Ru».

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Коронавирус зафиксирован уже в 209 государствах, число заболевших превысило отметку в 1,7 млн человек, а количество погибших перевалило за 100 тыс. человек. Больше всего эпидемия ударила по США и Европе, что внесло определенные коррективы в политику ведущих западных стран.

Главными методами борьбы с пандемий стали закрытие границ, перевод своих граждан на режим самоизоляции и отмена массовых мероприятий. К контролю зачастую привлекаются военные, которые обеспечивают соблюдение жестких мер внутри пострадавших государств.

Ограничения способствуют не только стабилизации ситуации с вирусом, но и решают проблему с террористической активностью в западных странах.

Как писал The Sunday Times, из-за пандемии боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) получили запрет на посещение Запада от своего руководства.

Потеря внимания

Тем не менее, пока террористы не касаются западных стран, они продолжают действовать в других государствах. В особенности всплеск активности происходит на Ближнем Востоке и Африке, но также затрагивает Среднюю и Юго-Восточную Азию. Частично это также связано с коронавирусом, а именно с тем, что Запад вынужден сосредоточиться на борьбе с эпидемией и отодвинуть на второй план борьбу с терроризмом.

Так, миссии международной антитеррористической коалиции приостанавливаются в Ираке. Иностранные войска начали покидать иракскую территорию еще в феврале. Это решение было связано с конфликтом Вашингтона и Тегерана — американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, что вызвало негативную реакцию со стороны правительства Ирака.

В конце марта инструкторы из ведущих европейских стран покинули страну, НАТО приостановила свои миссии по поддержке, а американская коалиция передала Ираку часть своих военных баз — оставив свои силы лишь на самых защищенных объектах.

Касательно контингента США эти меры были продиктованы защитой войск от атаки со стороны Ирана, пишет Politico.

Однако коронавирус стал новой переменной и привел к общему сокращению взаимодействия Вашингтона и Багдада.

Без международной поддержки Ирак в значительной степени снизил число антитеррористических рейдов, в организации которых значительную роль играли США — они обеспечивали помощь в разведке, планировании и осуществляли поддержку с воздуха.

Кроме того, в стране зафиксировано почти 1,3 тыс. случаев заболевания, а количество смертей достигло 70. Для борьбы с вирусом задействованы военные, что также способствует уходу террористов от внимания властей.

Ситуация с террористами ухудшается и в Сирии, где провинция Идлиб до сих пор находится под частичным контролем боевиков. Вести борьбу с террористами сирийскому правительству помогает Россия, которая не стала сокращать поддержку Дамаска на фоне пандемии. Однако в Идлибе также задействованы военные Турции, которые внесли определенные коррективы в свои миссии.

По данным SANA, несколько турецких солдат в Сирии заразились коронавирусом, что привело к приостановке выполнения ряда задач в регионе.

Анкара в срочном порядке усилила количество медперсонала в зоне боевых действий, но реальное число заболевших пока неизвестно. Также нет данных по количеству военных, изолированных после контакта с зараженными.

Это, вероятно, вносит коррективы в контроль над боевиками в провинции, который должна осуществлять Турция. Только в апреле местные СМИ сообщали о нескольких налетах террористов на мирные поселения в Сирии, а также об усилении атак на позиции сирийской армии.

Проблемы возникают и с тюрьмами, где содержаться боевики — только в конце марта террористы попытались захватить контроль над одной из них в провинции Хасеке. При этом, по данным The New York Times, в Сирии стремительно растет число заболевших коронавирусом, хотя власти сообщают лишь о 19 случаях заражения и двух погибших.

Наиболее сложная и потенциально взрывоопасная ситуация по распространению коронавируса складывается в сирийском Заевфратье и в зоне вокруг ат-Танфа, говорила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«На этих территориях находятся наиболее проблемные очаги потенциально массового заражения, а именно переполненные тюрьмы, в которых содержатся свыше 10 тысяч пленных игиловцев, лагеря перемещенных лиц, только в одном из них — Аль-Хауле — остается около 67 тыс. человек», — подчеркивала Захарова.

Сирия уже запросила международную поддержку для борьбы с эпидемией, а задействование армии в стабилизации ситуации является лишь вопросом времени. Эти факторы, как и в Ираке, частично снижают усилия по борьбе с террористами и фактически играют на пользу боевикам.

Схожая ситуация складывается в Африке, где Франция вносит коррективы в свою операцию «Бархан» против террористов, связанных с запрещенной в РФ «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и лояльных ИГ боевиков. Италия же вынуждена приостановить свое участие в борьбе с пиратством в Сомали.

Опасность нарастает и в Юго-Восточной Азии, куда отправилось множество боевиков после поражения «Исламского государства» в Сирии. Министр обороны России Сергей Шойгу еще в октябре прошлого года говорил об увеличении активности экстремистских организаций в регионе. По его словам,

ИГ заявляют о включении в состав своего «халифата» территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и части Таиланда.

«В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», — указывал Шойгу.

Все эти государства уже столкнулись с коронавирусом, но пока количество заболевших в них не слишком велико и в совокупности насчитывает не более 10 тыс. человек. Однако данные страны уже просят международной поддержки для борьбы с пандемией, так как не обладают необходимым ресурсами.

Шанс для террористов

Оставленные без пристального внимания террористы используют полученное время «с пользой», пишет Politico, в том же Ираке боевики в четыре раза увеличили количество минометных и ракетных обстрелов.

Без активных антитеррористических операций террористы могут постепенно получить контроль над маленькими поселениями на иракской территории, уверены аналитики издания, а впоследствии вновь попытаются захватить большую часть Ирака.

Пандемия вышла на первый план и достаточного внимания к деятельности террористов не уделяется, что отчасти играет в плюс боевикам,

заявил в разговоре с «Газетой.Ru» старший преподаватель Школы Востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«В таких условиях не исключено, что террористы из «Исламского государства» попытаются восстановить свое присутствие в той же Сирии. Однако скорей всего формат теперь будет другой, не такой как мы видели в 2014-2015 годах», — отметил эксперт.

Потеряв территориальное преимущество, группировка никуда не исчезла, продолжил Чупрыгин, но избавилась от так называемых «накладных расходов» — средств на поддержание гражданских, торговлю и так далее.

«Средств у них осталось не мало, и их полностью можно пускать на свою деятельность. ИГ сейчас можно сравнить с горизонтальной структурой «Аль-Каиды», но в чуть более молодом исполнении. Они стремятся активничать и проводить спотовые операции», — резюмировал эксперт.

Вероятно, уход борьбы с терроризмом на второй план может улучшить кооперацию между различными группировками и в целом расширить взаимодействие.

В частности, подобная угроза существует в Таиланде, где местные радикалы не присягали на верность «Исламскому государству», но активно участвовали в боях в Сирии.

Впрочем, однозначно можно сказать лишь о том, что приостановка антитеррористических операций несет серьезную угрозу миру. Экономические проблемы, вызванные пандемией, лишь ухудшают положение дел, так как могут превратить приостановку в отмену. Однако пока западные страны не отказываются от своих усилий в борьбе с международным терроризмом.

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