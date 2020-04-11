Самые убойные типы пуль из существующих в мире. Девять граммов смерти

Патроны M-249 5.56мм

Сложные осколочные переломы костей, разрывы внутренних органов и многочисленные повреждения мягких тканей — к таким чудовищным последствиям может привести «очная ставка» с несколькими граммами свинца, заключенного в прочную металлическую оболочку особой формы. За многолетнюю историю развития огнестрельного оружия созданы сотни типов убойных боеприпасов.

Механизм действия некоторых настолько жесток, что они попали под запрет на первой же Гаагской конференции. К примеру, при серьезном ранении экспансивной пулей шансов выжить у человека практически не остается.

РИА Новости рассказывает о некоторых патронах для стрелкового оружия, пули которых наносят травмы, редко совместимые с жизнью.

Бомба в сердце

Противопехотный винтовочный патрон с разрывной пулей — один из самых опасных стрелковых боеприпасов, вызывающий фатальные последствия. Запрещен к боевому использованию Гаагской международной конвенцией из соображений гуманности. Принцип его действия прост: запаянный внутри пули заряд взрывчатого вещества по аналогии с артиллерийским снарядом детонирует при столкновении с преградой.

Армейская снайперская крупнокалиберная винтовка во время демонстрационного показа образцов вооружения в рамках выставки «Интерполитех-2015»

Несмотря на небольшую мощность, такой мини-взрыв в сочетании с колоссальной кинетической энергией пули полностью выводит человека из строя, серьезно повреждая кости, мягкие ткани и внутренние органы. Известно, что одними из первых винтовочные боеприпасы с разрывными пулями разработали и начали применять на фронтах Первой мировой войны австрийцы. Позднее их производство освоили другие страны, в том числе Германия, Великобритания и СССР. Чтобы избежать противоречий с международными договоренностями, зажигательно-разрывные патроны стали классифицировать не как боевые, а как пристрелочные и тренировочные.

Реконструкторы событий Первой мировой войны в городе Сморгонь

Главные недостатки подобных боеприпасов — высокая стоимость и сложность в изготовлении. Кроме того, многие ранние изделия в силу несовершенства конструкции и отсутствия надежных предохранительных механизмов представляли опасность для своих войск, так как могли в любой момент взорваться при перезарядке оружия или неаккуратной транспортировке. Из-за этих проблем и международного запрета разрывные пули в стрелковом пехотном оружии массово так и «не прижились», однако завоевали высокую популярность в авиации, где успешно используются до сих пор.

Ударить и раскрыться

На втором месте по убойности после разрывных стоят так называемые экспансивные пули «дум-дум», которые за счет выемки или крестообразной насечки в передней части при столкновении разворачиваются «розочкой», нанося жертве чудовищные ранения. В отличие от разрывных, ими снаряжают как винтовочные, так и пистолетные патроны.

Стреляная экспансивная пуля .40 S&W (JHP) на фоне патрона того же калибра

Яркий отечественный «представитель» таких боеприпасов — девятимиллиметровый экспансивный патрон СП-7, пуля которого содержит пластмассовый сердечник. Он был разработан в 1980-х для КГБ СССР и отличается высоким поражающим действием. Чтобы пуля при попадании в тело раскрывалась «цветком», на передней кромке ее оболочки нанесено шесть продольных насечек. Примечательно, что для спецопераций на борту пассажирских самолетов была создана ослабленная версия «семерки» — патрон СП-8. Уменьшенный пороховой заряд и низкая пробивная способность пули снижали риск повреждения обшивки и разгерметизации воздушного судна на эшелоне.

Выстрел из пистолета Beretta M9

Гаагской конвенцией запрещено использовать экспансивные боеприпасы при ведении боевых действий, однако их широко применяют охотники и полицейские по всему миру. Первые — чтобы бить крупного зверя наповал и не оставлять «подранков», вторые — по причине высоких останавливающих свойств этих боеприпасов. Кроме того, «экспансивки» снижают вероятность сквозных ранений. Это очень ценно при стрельбе в городских условиях, где прошедшая навылет шальная пуля может попасть в случайного прохожего.

Пуля калибра .458 после выстрела в африканского буйвола

Осколочно-проникающая

Патроны с радикально-экспансивными пулями представляют собой одну из многочисленных разновидностей самораскрывающихся боеприпасов. Как и обычные «дум-дум», они имеют углубление в передней части, но механизм действия тут принципиально другой. Выполненный в особой форме кусок меди при попадании в тело не просто разворачивается «розочкой», а распадается на несколько острых фрагментов. Осколки «ввинчиваются» в жертву по расходящейся спирали, образуя сразу несколько раневых каналов сложной формы.

Пули R.I.P.

Сегодня радикально-экспансивные боеприпасы под торговой маркой R.I.P выпускает американская фирма G2 Research. Они свободно продаются на гражданском рынке и пользуются постоянным спросом у «самооборонщиков». О гуманности в данном случае говорить не приходится — механизм действия этих мини-снарядов бесчеловечен по своей сути. Интересно, что при выборе формы поражающих лепестков разработчики пули обратились к медицинским технологиям. Их вдохновил трехгранный хирургический троакар, предназначенный для эффективного прокалывания мягких тканей.

Пули R.I.P.

Смертельный кувырок

На первый взгляд, крупнокалиберная пуля может показаться более опасной и разрушительной, чем малокалиберная. Но это не так. В погоне за боевой эффективностью конструкторы стрелковых боеприпасов сумели доказать, что для нанесения максимального урона живой силе калибр уже не так важен. Высокая начальная скорость, слегка вытянутая остроконечная форма и незначительное смещение центра масс к хвостовой части способны превратить даже маленькую пулю калибра 5,45 миллиметра в страшную «мясорубку» для того, кому она предназначалась. Кроме того, легкая пуля успевает передать объекту больше кинетической энергии, чем тяжелая, это уже законы физики.

Патроны калибра 5,45×39 мм

Как правило, при столкновении с целью продольная ось «разбалансированного» мини-снаряда отклоняется от траектории полета, и он начинает беспорядочно кувыркаться, на огромной скорости разрывая мягкие ткани и разрушая кости. Вместо узкого сквозного в теле формируется широкий искривленный раневой канал с обширными периферическими повреждениями, часто приводящими к летальному исходу.

Патроны 5.56 x 45мм NATO

Такой смертоносной пулей снаряжен, в частности, отечественный малоимпульсный патрон калибра 5,45×39, разработанный для автомата Калашникова и принятый на вооружение в 1974-м. В носовой части она имеет воздушную полость, за счет чего центр массы смещен назад. Этот боеприпас стал ответом армиям стран НАТО, вооружившимся патроном 5,56×45 с пулей, которая разворачивается и разламывается в теле жертвы. Интересно, что сквозное ранение более тяжелой пулей советского патрона 7,62×39 для человека менее опасно, если, конечно, не задеты кости и жизненно важные органы. Она не кувыркается, а просто прошивает мягкие ткани. Залечить такую рану значительно проще.

Автомат военнослужащего