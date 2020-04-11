Где сейчас Чак Норрис? Как семейная трагедия разрушила карьеру актера

Мы помним его не только по многочисленным боевикам и суперспособностям, но и по интернет-мэмам с Чак Норрисом, которые несколько лет назад просто заполонили сеть.

Сейчас Чаку (а он действительно мастер боевых искусств) уже 77, и последний раз он снимался в фильме «Неудержимые 2», вышедшем в 2012 году. Дело в том, что семейная трагедия заставила актера уйти из кино и посвятить себя жене.

54-летняя Джена Норрис страдает от невралгии, жжения и боли в нервах, проблем с почками, а года 4 назад вообще боялась, что умрет.

Супруги уверены, что проблемы женщины начались после инъекции контрастного вещества, которую ей сделали перед магнитно-резистентной томографией для исследования ревматоидного артрита.

Контрастное вещество используют, чтобы выделить определенные органы или сосуды, сделать их более видимыми при сканировании. В случае Джены это вещество содержало тяжелый металл гадолиний, который обладает магнитными свойствами. Под воздействием МРТ гадолиний накопился в аномальных тканях, что подорвало здоровье женщины.

С тех пор Чак Норрис посвятил себя заботе о жене. «Я оставил свою кинокарьеру, чтобы сосредоточиться на Джене. Вся моя жизнь сейчас в том, чтобы сохранить ей жизнь. Я верю, что это очень важно».

Гадолиний как контрастное вещество используется примерно в трети процедур МРТ. Раньше считалось, что он выходит с мочой в течение нескольких часов. Однако новые исследования показывают, что химическое вещество может откладываться в организме, даже мозге, вызывая проблемы со здоровьем.

«В течение нескольких недель после инъекции я похудела на 7 кг, и мне было тяжело глотать — пришлось есть детское питание», — вспоминает Джена Норрис.

Женщину лечили химической солью, чтобы отделить тяжелые металлы от красителей. Обычно это вещество используют при лечении отравления свинцом.

«Я просто лежала под капельницей 5 месяцев, у меня были круглосуточные сиделки. Чак спал рядом со мной на диване и никогда не уходил. Я молилась, чтобы выжить, чтобы вырастить своих детей».

Спустя 4 года Джена больше не прикована к постели, но продолжает лечиться, например, терапией с использованием стволовых клеток. На прошлой неделе чета Норрис подала иск против нескольких фармацевтических компаний, которые производят контрастные вещества, в частности с содержанием гадолиния.

На самом деле случай Джены Норрис не уникальный. Многие пациенты действительно жалуются на побочные явления после МРТ с использование контрастного вещества.