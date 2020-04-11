В Татарстане в системе пропусков появится новая цель

На следующей неделе в систему цифровых пропусков внесут новую цель — посещение офисов МФЦ и отделений пенсионного фонда. Об этом заявил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин в ходе онлайн-брифинга в кабинете министров Татарстана.

«Сейчас в республике продолжается режим самоизоляции, действует система цифровых пропусков. Сообщаю, что в понедельник к имеющимся 9 целям для выхода из дома будет добавлена 10-я причина — посещение офисов МФЦ и отделений пенсионного фонда», — сообщил министр.

«Мы ежедневно работаем над тем, чтобы цифровые услуги были понятны, удобны и доступны для жителей Татарстана. Это наш приоритет», — заключил Хайруллин.

Напомним, с 13 апреля жители Татарстана смогут получить подтверждение учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) в отделениях МФЦ, пенсионного фонда России (ПФР), а также в офисах Ак Барс Банка.

Это связано с особенностями режима постановки на учет в качестве безработного и получения пособия по безработице в условиях действующего режима всеобщей изоляции.