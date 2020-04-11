На Волині — нові випадки коронавірусу

Сьогодні, 11 квітня, у Нововолинську підтвердили ще 3 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці міський голова НововолинськаВіктор Сапожніков.

«На сьогодні маємо ще п’ять підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Усі входять до групи контактних чоловіка, який помер вранці», — йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що 72-річний житель Нововолинська у якого лабораторно підтвердили COVID-19, перебував у реанімації Волинської обласної лікарні, його було під’єднано до апарату ШВЛ. Сьогодні, 11 квітня, він помер.

«Звертаюся до кожного з вас, дорогі нововолинці, залишайтеся вдома. Самоізоляція — найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування!», — наголошує посадовець.