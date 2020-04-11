12 апреля: этот день в истории России

День 12 апреля в истории России был особенным, ведь в 1961 году первый человек с Земли побывал в космосе, и это был наш Юрий Гагарин! Все остальные события этого дня, честно говоря, меркнут на фоне такой важной новости. Хотя исторически вспомнить есть что, например, в 1774 году войска генерала П. М. Голицына нанесли Е. И. Пугачёву сокрушительное поражение. После такого повстанцы так и не оправились.

В 1919 году в Советской России прошёл первый Коммунистический субботник. Жители столицы, поддержавшие полезную инициативу, помогли на станции Москва-Сортировочная отремонтировать три паровоза. С тех пор субботники стали популярны по всей стране.

По народному календарю 12 апреля нужно было быть готовым к проделкам домового. День так и назывался — Беды с домовым. Считалось, что домовой бесится до полуночи и, пока не запоёт петух, не узнаёт своих домашних. Поэтому выходить на двор в этот день было нежелательно.

События 12 апреля в истории России:

1823 — родился Александр Островский, русский драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

1839 — родился Николай Пржевальский, русский географ, исследователь Центральной Азии.

1881 — Объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России.

1911 — первый Всероссийский воздухоплавательный съезд состоялся в столице России.

1929 — в СССР основан «Интурист»

1931 — родился Леонид Дербенёв, советский поэт-песенник, автор небывалого числа песен, ставших всенародно любимыми.

1949 — На юго-западе столицы СССР города Москвы началось строительство Главного здания МГУ на Воробьёвых горах.

1961 — Первый в мире полёт человека в космос, осуществлённый Юрием Гагариным на советском космическом корабле «Восток».

1970 — Гибель подводной лодки К-8 ВМФ СССР. Погибли 52 члена экипажа подлодки.

12 апреля 1911 года в России прошел 1-й Всероссийский воздухоплавательный съезд

В этот день в Петербурге состоялся первый Всероссийский воздухоплавательный съезд, на котором обсуждались новинки отрасли и его перспективы в России. Среди участников съезда были видные эксперты по этой теме, например, морской министр вице-адмирал И. Н. Григорович, лейтенант С. Ф. Дорожинский, член морского технического комитета генерал-майор Н. Г. Корсакевич, адмирал М. А. Рыкачев, капитан 2-го ранга А. А. Янович и ряд других морских офицеров.

12 апреля 1918 года в Москве добивают банды анархистов

Власти столицы боролись с бандитизмом и анархистами давно, но с вечера 11 апреля в Москве началась подготовка к полной очистке города от терроризировавших его банд анархистов. В 3 часа утра 12 апреля производится налёт сразу на 26 анархистских гнёзд. Операция завершилась с полным успехом: анархисты выбиты из всех захваченных ими домов, потеряв всё оружие и награбленное: москвичи вздохнули спокойно.

12 апреля 1929 года в СССР основан «Интурист»

В этот день была учреждена важная компания — Интурист. Эта первая в истории СССР туристическая компания на долгие десятилетия стала символом туризма СССР для всего мира. Примечательно, что Государственное акционерное общество (ГАО) по иностранному туризму в СССР «Интурист» первоначально не располагало собственной материальной базой.

Государство уделяло огромное внимание развитию такой важной компании как Интурист — валюта от гостей страны вскоре потекла рекой. Страна огромная, самобытная, интригующая — иностранцы ехали со всего света. Разумные инвестиции и укрепление матбазы туристической компании пошли ей на пользу: в 1990 году «Интурист» уже был самостоятельной отраслью экономики страны. Он располагал 107 туристическим предприятием на 54 тысячи мест. В одном только девяностом году СССР принято более 2 млн иностранных туристов, доходы от туризма составили $700 млн.