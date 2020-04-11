Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

Пандемия COVID-19 может вынудить Кремль перенести или вовсе отменить Парад Победы в честь 75-летия Великой Победы. Об этом в последние дни активно пишут во многих СМИ.

Российские власти могут перенести или вовсе отменить Парад Победы с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на свой источник, близкий к администрации президента России. Правда, официальной информации на этот счет по-прежнему нет.

Окончательного решения по параду Победы нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что окончательного решения по проведению торжеств по случаю 75-й годовщины Победы нет. Однако различные варианты в правительстве и Минобороне все еще обсуждаются.

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений… Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая»,— сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о рассмотрении альтернативных сценариев проведения парада Победы.

По словам Дмитрия Пескова, была проведена огромная работа по подготовке мероприятий к 9 Мая.

«Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы, о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились»,— сказал Дмитрий Песков.

Напомним, что в 2020 году Москва запланировала масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде должны были принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества приглашены лидеры мировых государств. Кроме этого, в российской столице должны были салютовать на Поклонной горе в честь освобождений столиц от ноги немецкого оккупанта.

Парад Победы, ветеранов могут не позвать

Пока точно не понятно пройдет ли торжественный парад на Красной площади. Однако известно, что организаторы парада обратились с просьбой — ветеранов Великой Отечественной на торжество не приглашать.

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к российскому правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов ВОВ. Об этом говорится в письме секретаря оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Рекомендуемые меры связаны с угрозой распространения COVID-19.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы <…>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны»,— приводит «Интерфакс» выдержку из письма. Оно было направлено в правительство 27 марта.

В администрации президента подтвердили факт направления такого обращения в правительство.