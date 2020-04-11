Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

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Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

Пандемия COVID-19 может вынудить Кремль перенести или вовсе отменить Парад Победы в честь 75-летия Великой Победы. Об этом в последние дни активно пишут во многих СМИ.

Российские власти могут перенести или вовсе отменить Парад Победы с 9 мая на 24 июня из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на свой источник, близкий к администрации президента России. Правда, официальной информации на этот счет по-прежнему нет.

Окончательного решения по параду Победы нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что окончательного решения по проведению торжеств по случаю 75-й годовщины Победы нет. Однако различные варианты в правительстве и Минобороне все еще обсуждаются.

Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений… Обстоятельства диктуют нам свои условия. Они будут тщательно взвешиваться, анализироваться, чтобы принять решение в отношении 9 Мая»,— сказал Песков журналистам в ответ на вопрос о рассмотрении альтернативных сценариев проведения парада Победы.

По словам Дмитрия Пескова, была проведена огромная работа по подготовке мероприятий к 9 Мая.

«Вы знаете, что пока каких-то решений не принималось по параду Победы, о проведении мероприятий в том виде, в котором они планировались и давно уже готовились»,— сказал Дмитрий Песков.

Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

Напомним, что в 2020 году Москва запланировала масштабное празднование 75-летия окончания Второй мировой войны. В параде должны были принять участие 15 тысяч человек и почти 400 единиц техники. На торжества приглашены лидеры мировых государств. Кроме этого, в российской столице должны были салютовать на Поклонной горе в честь освобождений столиц от ноги немецкого оккупанта.

Парад Победы, ветеранов могут не позвать

Пока точно не понятно пройдет ли торжественный парад на Красной площади. Однако известно, что организаторы парада обратились с просьбой — ветеранов Великой Отечественной на торжество не приглашать.

Парад Победы перенесут на осень, правда или нет

Оргкомитет по подготовке к празднованию 75-й годовщины Победы обратился к российскому правительству с просьбой воздержаться от приглашения на парад людей старше 65 лет, в том числе ветеранов ВОВ. Об этом говорится в письме секретаря оргкомитета, советника президента РФ Антона Кобякова на имя главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Рекомендуемые меры связаны с угрозой распространения COVID-19.

«Просьба дать указание федеральным органам исполнительной власти воздержаться от организации посещения 9 мая юбилейных мероприятий празднования 75-й годовщины Победы <…>, в том числе в Москве, лиц старше 65 лет, включая ветеранов Великой Отечественной войны»,— приводит «Интерфакс» выдержку из письма. Оно было направлено в правительство 27 марта.

В администрации президента подтвердили факт направления такого обращения в правительство.