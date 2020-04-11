Глава Минздрава России рассказал, когда стоит ждать снижение заболеваемости коронавирусом

Более миллиона человек по всему миру заражены коронавирусной инфекцией. К сожалению и в нашей стране рост инфицирования коронавирусом растет. Глава Министерства здравоохранения России рассказал, когда стоит ждать снижение роста заболеваемости.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, развитие ситуации с коронавируса в России зависит от эффективности принимаемых мер. По словам главы ведомства, один из вариантов – смещение пика заболеваемости на лето.

Мурашко прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, что есть разные варианты развития ситуации с распространением коронавируса в России. Это будет зависеть от эффективности мер по борьбе с пандемией.

«Существуют всевозможные сценарии развития ситуации. Они связаны, в первую очередь, с комплексом тех мер, которые ведут к остановке или приостановке снижения активности эпидемиологического процесса. Есть сценарии, когда пик может сместиться на лето. Есть сценарии хуже, когда пик может произойти в ближайшее время», – цитирует его ТАСС.

Глава Минздрава также считает, что россияне пока не прочувствовали всю ответственность, которую нужно взять на себя в связи со сложившейся ситуацией. В то же время он добавил, что многие уже поняли происходящее, особенно старшее поколение.

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Песков о COVID-19 в России



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской заявил, что ясность относительно пика заболеваемости COVID-19 в России наступит примерно в течение двух недель. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся», – заявил представитель Кремля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Песков подчеркнул, что в столице больницы уже сталкиваются с серьезными перегрузками.

«Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме», – заявил пресс-секретарь.

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Последние новости о коронавирусе в России

Согласно данным на 11 апреля, за сутки в стране зарегистрировано 1667 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 49 регионах. Больше всего выявлено в Москве – 1030. На Московскую область приходится 152, на Санкт-Петербург – 80. Число погибших по РФ составляет 106 человек, общее количество заболевших – свыше 13 тысяч.