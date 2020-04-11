Судебные приставы с 1 июня 2020 года не смогут взыскивать долги с некоторых видов пенсий

В 2019 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон, которым ограничивается взыскание долгов с пенсий и других социальных выплат. Он вступит в силу 1 июня 2020 года. Правда под действие этого закона попадут не все, а только отдельные категории.

Большинство россиян, услышав про этот закон, рассчитывали, что с первого дня лета 2020 года пенсии и все виды социальных выплат станут неприкасаемыми для судебных приставов и с них будет противозаконно удерживать средства за долги. На самом деле это не так. В законе прописаны новые нормы, которые относятся не ко всем категориям россиян.

Какие средства не подлежат взысканию

Принятие данного закона спровоцировало то, что зачастую при исполнении судебных решений приставы списывали средства со счетов должника, не учитывая, откуда были получены деньги. Такое положение дел судебные работники объясняли тем, что их не информируют о назначении поступлений и, если должник считает действия неправомерными, он всегда может обжаловать их в судебном порядке.

С каких доходов нельзя взыскивать долги:

денежные средства, которые выплачиваются в связи с возмещением должнику вреда здоровью, полученного при исполнении служебных обязанностей или вреда, в связи со смертью кормильца; компенсации, выплачиваемые пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф; денежные средства, которые выплачиваются должнику в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; алименты, которые выплачиваются во время розыска родителей; компенсации, которые выплачивает работодатель: например, выплата командировочных, денежные выплаты при рождении ребенка или в связи со смертью родных; компенсации стоимости путевок в оздоровительные и санаторно-курортные заведения; пенсии, которые выплачиваются в связи с потерей кормильца; социальные выплаты на погребения; выплаты, связанные с обязательным социальным страхованием. Исключения из этого правила: страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности, накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата, пособие о временной нетрудоспособности; детские пособия, денежные средства материнского капитала, одноразовая материальная помощь, компенсация стоимости оздоровительных путевок на детей; денежные выплаты из-за стихийного бедствия или других чрезвычайных ситуаций.

Согласно нормам нового закона, появился еще один вид дохода, на который нельзя налагать взыскания. Это финансовые средства, которые выделяются пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, катастрофы или других форс-мажоров. В таких случаях пострадавшим выплачивается единоразовая материальная помощь. Именно с нее нельзя взыскивать долги.

Все доходы будут метиться

Как отмечают эксперты, главным в новом законе является то, что все получаемые средства должником будут иметь специальные метки. Российские банки законодательно обязали маркировать средства не подлежащие взысканию специальным кодом. В этом случае судебные приставы не могут их арестовывать. Кроме того, согласно новым законодательным нормам, вид дохода должен указывать работодатель.

Эти же нормы применимы и к наличным денежным средствам. После 1 июня 2020 года судебные приставы обязаны проводить проверку источников дохода должника при обращении взыскания на наличку. Если деньги получены в виде вышеперечисленных ситуаций, они не могут быть взысканы. Но должник обязан предоставить соответствующие документы.