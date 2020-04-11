Астролог Павел Глоба предрек нищету и разорение трем знакам Зодиака в 2020 году

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Известный астролог рассказал, кого из знаков Зодиака ждет тяжелый финансовый период.

Астролог Павел Глоба заявил о том, что скоро наступит полный крах и разорение для трех знаков Зодиака в 2020 году.

По прогнозу эксперта, сейчас все только начинается, и "ягодки" будут впереди.

Павел Глоба уверен, что звезды предсказывают невероятные потрясения для человечества, глобальные кризисы в экономике и малом бизнесе.

Останутся на плаву только самые сильнейшие или те, кто уже успел накопить себе достаточно ивжнтхх денег для безбедной жизни.

Апрель будет то и дело ставить подножки и загонять людей в такие ситуации, когда невозможно совершить выбор.

В мае люди начнут превращаться в стадо безвольных баранов, которые просто идут туда, куда им указал пастух.

Начало лета уже покажет истинное лицо, и уже в июне будет понятно, кто скоро останется совершенно без средств к существованию.

Послаблений никаких не будет, деньги будут утекать к самым сильным мира сего, а слабые будут воровать друг у друга остатки.

При этом полное разорение и самый полнейший крах ждет Стрельцов, Рыб и Весов, это те знаки, которые не умеют копить деньги, у них сейчас нет никакого вклада в будущее.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Василиса Володина предрекла пять новых бед в 2020 году.