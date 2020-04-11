Технология бурения скважин на воду

Есть много технологических особенностей бурения скважин, но самыми важными остаются три важных процесса: разрушение земляных вод, подъем на поверхность, обработка стен колодца. Выполняют бурение механическим способом и с применением разных приспособлений, обычно это сверла и буры. Также колодец может создаваться вариантом термического и электрического разрушения пород, взрывного и ударного, но такие технологии применяют достаточно редко для бурения.

Важно также разрушение подъем земли. Подача грунта, песка, глины, может проводится разными вариантами. Гидравлика – это специальная промывка скважины, в ней используют добавочную воду, которая отлично разбавляет твердые породы и превышает их в текучие растворы.

Механика – используют оборудование, разные агрегаты. Пневматика – работа основана на жатому воздухе, который под давлением поднимает твердые частицы на поверхность. Также технология предусматривает комбинацию данных приемов для облегчения подъема земли со скважины на поверхность. Очень важно обрабатывать стены скважины. Как правило, закрепление стенок колодца проводят при помощи обсадных труб из металла. Оцинкованные трубы не нужны для поставок пищевой воды, а нержавейка ограничивает возможности установки по цене. Много современных скважин обустроены по технологии обсадки.

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