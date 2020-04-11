Курс доллара на сегодня, 3 марта 2020: сможет ли курс рубля повернуться к росту

Курс валют на сегодня, 3 марта 2020: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 марта 2020, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 марта 2020 года составляет 66,32 рубля, курс евро на сегодня — 73,41 рубль.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 65,17 рублей при покупке и 67,95 рублей при продаже банком, курс евро на 3 марта 2020 равен 72,52 рубля и 75,37 рублей при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

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Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич констатирует, что наблюдаемое в последнее время глобально ослабление доллара связано с тем, что от ФРС США инвесторы ждут агрессивных мер по смягчению политики в ближайшее время. При этом не такой резкой реакции игроки ждут от Европейского центробанка, а это формирует тягу в евро против доллара.

«Резко возросшая волатильность рубля заставляет задаваться вопросом, увидим ли мы в ближайшие недели почти обещанное Банком России в ходе предыдущего заседания снижение ключевой ставки», — приводит слова эксперта «Российская Газета».

На фоне падения цен на нефть ожидается снижение масштабов покупок валюты в рамках бюджетного правила Минфина РФ, а это говорит об уменьшении давления на рубль.

Эксперт отмечает, что рыночная турбулентность может пойти на спад уже на этой неделе, что вряд ли краткосрочно развернет рубль к росту.

«Мы уже видели, как быстро продавцы «съели» рыночный отскок понедельника. Тем не менее, стоит быть готовым к тому, что далее рубль будет двигаться с намного меньшей амплитудой и даже имеет шансы вернуться к росту против доллара, если рынки позитивно оценят обещанные мировыми центробанками скоординированные меры стабилизации рынков», — добавил аналитик.

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