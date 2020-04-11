Алтайские власти разрешили возобновить работу парикмахерских салонов красоты

Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в перечень видов деятельности, представителям которых разрешено работать в период эпидемических ограничений. Согласно опубликованному на сайте регионального правительства документу, в числе прочих отраслей вернуться к работе с рядом ограничений сможет бьюти-индустрия, которая серьезно пострадала в кризисный период. Между тем представители сферы в Алтайском крае также просят главу региона Виктора Томенко разрешить им принимать клиентов, но ответной реакции пока не последовало.

9 апреля Олег Хорохордин внес изменения в распоряжение правительства республики о введении режима повышенной готовности и мерах по противодействию распространения коронавируса. Согласно поправке, возобновить работу сможет добывающая отрасль, производство одежды, лесная отрасль, торговля растениями, семенами и удобрениями, производство сельхозпродукции и проведение полевых работ, продажа запчастей, ГСМ для спецтехники и самой техники и пр. По большей части перечень совпадает с тем, что недавно был утвержден в Алтайском крае за исключением некоторых моментов. Одним из основных решений стало разрешение на работу бьюти-индустрии. Речь идет о парикмахерских, салонах красоты и соляриях. Прием клиентов возможен после предварительной записи и при условии, что в помещении будет находиться не более трех человек. В то же время в силе остается запрет для SPA-салонов, косметических салонов, бань, саун.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин пояснил, что такие послабления были введены для того, чтобы поддержать часть предпринимателей. «Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркнул, что необходимо создать все условия для того, чтобы компании возвращались в нормальный график работы. Нам нужно минимизировать последствия для экономики. Обращаю особое внимание, что вошедшие в перечень организации могут работать только при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований с минимальным количеством персонала, непосредственно обеспечивающего работу», — сказал губернатор.

Напомним, что представители бьюти-индустрии Алтайского края также хотят вернуться к работе. Они создали петицию, в которой попросили главу региона Виктора Томенко разрешить им возобновить деятельность. Ответной реакции от краевых властей пока не последовало. На данный момент ее подписали около 800 человек.

Отметим, что парикмахерские и салоны красоты уже разрешили открыть во многих регионах России, к примеру, в Тверской области, в Ульяновской области, где уже открывают и торговые центры, в Ханты-Мансийском АО и др. Впрочем, многое зависит от эпидемической ситуации с COVID-19 в регионах.