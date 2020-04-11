Наливной пол — практичное и эстетичное покрытие

Наливной пол станет превосходным вариантом для оформления помещения разного назначения. Он представлен в виде двухкомпонентной смеси рабочей смолы, которая создает поверхность, также используют загуститель. Благодаря ему можно легко создать качественное, надежное покрытие, которое прослужит вам не меньше 20 лет, при этом не потеряв ни единой характеристики внешнего вида.

Наливные полы, может заказать для себя каждый человек, который захотел что-то изменить в своем доме. Они обладают отличными эксплуатационными свойствами, также их очень часто создают в жилых помещениях, так как можно легко создать уникальный, необычный дизайн, придав в него узоры, рисунки. Полы в своем составе не содержат вредных компонентов, потому их можно применять как в домах, так и квартирах, подробнее о наливных полах по ссылке.

Перед началом любых работ, нужно выполнить полное обустройство рабочего основания. После этого выбранное вами основание выравнивают, шлифуют и убирают на нем грязь, пыль. После этого поверхность хорошо обрабатывают грунтовкой. Компоненты такого пола смешивают специальным миксером. Потом полам придают нужный цвет. После чего полученной смесью пол заливают на 5 мм и выравнивают. Если на полу будут делать рисунок, то его покрывают специальным лаком.

В процессе обустройства всегда придерживаются временных рамок. Так, грунтовка сохнет 4 часа, а готовый пол не меньше 2-х дней. Мебель вы сможете установить только спустя 6 дней. Если брать в общем, то идеальным вариантом будет использование пола через 2 недели после укладки. Создание такого напольного покрытия в квартире – это очень серьезный шаг, так вы сможете обеспечить себе надежное, долговечное покрытие, которому не нужен ремонт спустя некоторое время. Создать при его помощи уникальный интерьер помещения очень просто. Также стоит отметить, что вы сможете поместить на пол любое изображение, создать имитацию травы, воды. Все это очень красиво и необычно выглядит. Стоит отметить, что такой пол совершенно не нуждается в особенном, постоянном уходе. Если обращаться к специалистам, то можете быть уверенными в том, что работа будет выполнена быстро и качественно, в срок.